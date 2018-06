Pedraza expedirá pases gratuitos para acceder a la villa durante los Conciertos de las Velas Calle de Pedraza, durante los conciertos. / A. Tanarro La Fundación Villa de Pedraza repartirá las entradas, que serán nominativas, desde el día 15 de junio EL NORTE Segovia Martes, 5 junio 2018, 12:01

La reunión de seguridad celebrada ayer en la Subdelegación del Gobierno ha perfeccionado las medidas para evitar incidentes y garantizar la normalidad en el tránsito vial y de personas en los Conciertos de las Velas de Pedraza, que se celebrarán el 7 y el 14 de julio próximos. La iluminación y la señalización viaria en los accesos a la villa son algunos de los asuntos que se analizaron en el encuentro. Además, se colocarán carteles informativos en las intersecciones de la N-110, indicando los accesos a Pedraza, así como mensajería variable en las autovías y autopistas.

La organización, en manos de la Fundación Villa de Pedraza, ha establecido un aforo limitado de 5.000 personas cada día, el 7 y 14 de julio, más los espectadores de los conciertos, los vecinos y comerciantes y quienes dispongan de reservas en los restaurantes y hoteles, para evitar los problemas que puedan ocasionar las aglomeraciones.

Así, para acceder a la villa se podrán obtener unas entradas gratuitas y nominativas, que facilitará la Fundación Villa de Pedraza, a partir del 15 de junio. Quienes no dispongan de esta estrada (y no sea espectador de los conciertos, vecino, comerciante y no tenga reserva en un establecimiento hostelero) no podrá acceder a la villa durante las horas que se indique, teniendo que esperar hasta que haya posibilidad de acceder en función del número de personas que permanezcan en Pedraza.

La subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz, presidió la reunión, la segunda de este carácter para el evento, que tiene «el objetivo de mejorar aún más las medidas establecidas en estas jornadas en la villa». En el encuentro participaron el alcalde de Pedraza, Pedro Martín; el comandante de la Guardia Civil Jesús García Aller, junto a otros responsables de este cuerpo de seguridad; el presidente de la 'Fundación Villa de Pedraza', organizadora del evento, Javier Acebo; el jefe provincial de Tráfico, Pedro Pastor; y el jefe de la Unidad de Carreteras, Alberto del Río.

Los conciertos

Los Solistas de la Orquesta de Cámara de Salzburgo y la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia serán los protagonistas de las dos citas de este año de los Conciertos de las Velas. La primera velada musical será el sábado 7 de julio, a las 22:00 horas, en la explanada del Castillo de Pedraza, con el concierto de los Solistas de la Orquesta de Cámara de Salzburgo, encabezados por la violinista solista Ana Tifu, y que interpretarán un programa compuesto por obras de Bach, Vitali, Mozart, Vivaldi y Sarasate. El sábado siguiente, 14 de julio, a la misma hora y en el mismo escenario, actuará la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia que, bajo la dirección de Rubén Gimeno, está considerada una de las mejores orquestas de jóvenes promesas de España. Interpretará obras como Berlioz, Suppé, Puccini, Rossini , 'El Bolero' de Ravel, y la Obertura Solemne 1812 de Chaikovski, con la intervención de lo cañones de la Academia de Artillería de Segovia y las campanas de la iglesia de San Juan de Pedraza.