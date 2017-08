Paula de la Calle ya ejerce de corregidora de las fiestas de Cuéllar La ya corregidora de las fiestas de Cuéllar, Paula de la Calle (centro), junto a a sus damas, Dunia El Idrissi (izq.) y Silvia Cárdaba. / Mónica Rico El nombramiento, junto a la de sus damas, ha tenido lugar durante el Festival Nacional de Jota que organiza el grupo de danzas de la villa segoviana MÓNICA RICO Cuéllar Domingo, 13 agosto 2017, 22:55

La llegada de las fiestas de Cuéllar está próxima. Son muchas las señales que lo delatan, como las talanqueras que poco a poco se van instalando en sus calles y algunas de las actividades que estos días llenan la programación de actos. Una de ellas ha sido la presentación oficial de la corregidora y damas de este año, Paula de la Calle, Silvia Cárdaba y Dunia El Idrissi. El nombramiento oficial ha tenido lugar, como es tradicional, en el patio de armas del castillo, dentro del Festival Nacional de la Jota, organizado por el Grupo de Danzas Villa de Cuéllar.

Las jóvenes cuellaranas compartieron protagonismo con el folclore, la música y las danzas populares, no solo de la localidad, sino de distintos rincones del país, e incluso procedentes de fuera de España gracias a la música latinoamericana de Tamarugal, que realizó una muestra de su trabajo con ritmos españoles, argentinos y venezolanos, como chacareras o un tema en el que se hicieron acompañar de tejoletas y castañuelas castellanas.

Luego subieron al escenario los anfitriones, que, para comenzar su actuación, presentaron tres jotas, como la de 'Los Labradores', la de Torquemada y la 'Jota de Tres', de Valleruela de Sepúlveda. Seguidamente fue el turno de la Asociación de Folclore Cruz de Santiago, de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), quienes exhibieron una pequeña muestra de sus bailes más tradicionales, donde no faltaron jotas, fandangos e incluso una malagueña con rasgos aflamencados.

Bordados conmemorativos

A continuación, uno de los momentos más esperados por los asistentes. La presentadora del acto, la poeta local Conchi Sanz, que recibió un reconocimiento de la Agrupación de Danzas en agradecimiento a su labor, dio la bienvenida al escenario a la concejala de Cultura, Sonia Martín, quien estuvo acompañada del coordinador de peñas, cargo que este año ocupa el presidente de La Plaga, Luis Ángel Velasco.

Ellos fueron los encargados de la imposición de bandas a las madrinas de las peñas, que fueron subiendo al escenario junto a sus acompañantes. Los cargos los ocupan Sandra Gilsanz, por La Plaga; María Naranjo, de El Pañuelo; Alba Gascón, en representación de El Embudo, y Sara Velasco por la Panda El Soto.

Baile durante el Fesitval Nacional de la Jota, organizado por el Grupo de Danzas Villa de Cuéllar. / Mónica Rico

Las emociones comenzaron a aflorar cuando llegó otro de los momentos de la noche. Junto al concejal de Festejos, Luis Senovilla, subió al escenario la joven que hasta el momento había ejercido el título de corregidora, Mayte Mateo, quien recibió una banda conmemorativa, pues ella ha sido la quincuagésima joven que ha ocupado este puesto. Además, según detalló la concejala de Cultura, a partir de ahora las bandas que reciban las corregidoras en este acto llevarán bordado, junto con su nombre, el número que ostentan en el listado.

En el estrado esperó a su sucesora, Paula de la Calle Sanz, quien fue nombrada oficialmente en este acto corregidora de las fiestas de Cuéllar 2017. La joven recibió la banda conmemorativa de manos de su predecesora y las dos se fundieron en un gran abrazo. Los siguientes gestos de cariño llegaron de la ya nueva corregidora, tras hacer entrega de la banda a sus dos damas, Silvia Cárdaba y Dunia El Idrissi, que estuvieron acompañadas por el concejal de Seguridad, Marcos Rodríguez.

El acto transcurrió entre grandes aplausos, con los que el público también recibió a Paula de la Calle, que, como es habitual, dedicó unas palabras en las que agradeció a los asistentes su nombramiento, y en especial al Ayuntamiento por «esta experiencia que me ha brindado». También mostró su afecto al grupo de danzas por la acogida prestada, y agradeció a Conchi Bayón la ayuda y asesoramiento recibidos. No se olvidó de citar el apoyo de su familia, de sus amigas y el de sus abuelos «al vivir esta experiencia conmigo, lo que me hace mucha ilusión».

'A por ellos'

Paula de la Calle, visiblemente emocionada, también se dirigió a sus dos damas a las que dio las gracias «por acompañarme en todos los momentos que vamos a vivir». Concluyó con el deseo para todos los asistentes a la velada de que disfruten de las fiestas de este año.

Tras ello, la agrupación local de danzas les obsequió con la jota 'La Mariloli'. El Ayuntamiento también realizó un reconocimiento a Conchi Bayón, directora del grupo, que año tras año aconseja y viste a las corregidoras durante las fiestas.

Pasados los momentos de emoción, la música y los bailes volvieron a tomar el mando, en esta ocasión de la mano del grupo de danzas El Trillo, de Albacete, que enseñaron parte de su repertorio bailando jotas, fandangos, malagueñas y seguidillas. Después, los anfitriones se encargaron de cerrar el festival con un baile corrido, ¡La Polvorera¡; y como manda la tradición, se pusieron el pañuelo al cuello para danzar el himno de las fiestas de Cuéllar, el popular 'A por ellos', que muchos espectadores corearon e incluso bailaron en el patio de armas.