Paso adelante del comercio navero Uno de los expositores de la Feria de Comercio e Industria de Nava. / F. De la Calle La séptima edición de la Feria de Comercio e Industria cierra con éxito de organización y un aumento de las visitas FERNANDO DE LA CALLE Nava de la Asunción Martes, 27 marzo 2018, 13:37

La VII Feria de Comercio e Industria se ha saldado con un importante éxito organizativo y el incremento de público asistente respecto a ediciones anteriores. La apertura de la feria a expositores de comercios e industrias de pueblos de los alrededores, incrementó el atractivo para un público que, en bastantes momentos de la jornada, abarrotó las instalaciones y el medio centenar de expositores.

«Hay que hacer un buen balance. Con todo el mundo que he hablado ha sido para darme la enhorabuena por la organización y recalcarme lo bien que ha salido todo», señala la fotógrafa Alicia Rodríguez, de la junta organizadora, haciendo especial hincapié en la mejor imagen que se ha dado en esta edición. «Vi a la gente disfrutar de sus puestos. Yo creo que ha estado genial, sobre todo la facilidad para montar y el aspecto de la feria en general, incluso ha habido gente que ha dicho que se apuntan para el próximo año», comenta Rodríguez. La organización también está satisfecha con las novedades introducidas, con cuantiosos sorteos económicos repartidos en la jornada y la llegada de participantes de fuera de Nava, algo que incrementó el número de visitas de pueblos de toda la comarca.

«En las reunimos previas a la feria nos dimos cuenta de que había que dar un paso adelante, se necesitaba un número determinado de expositores y para ello se dio prioridad absoluta a la gente del pueblo, cuando se vio que quedaron unos cuantos libres, fue cuando se decidió abrir la feria a los de fuera, porque queríamos dar uso a todas las carpas. Queríamos un lleno absoluto, algunos nos han llamado y a otros los hemos buscado, especialmente a cosas que no hubiera representación en la feria. Se han quedado unos cuantos sin poder entrar», dice Javier Vicente Rebollo de la junta organizadora, quien como la mayoría de los participantes destaca el acierto de haber alquilado los expositores que se utilizan en la feria del Ángel de Fuentepelayo.

Innovar

Uno de los nuevos participantes en la feria llegó desde Migueláñez y su antigua fábrica de chocolates Herranz: «Tenemos una fábrica de mil metros que queremos restaurar y hacer visitas de colegios. Nos llamaron para proponernos venir, pero en un principio no nos atrevíamos porque hemos intentado hacer campamentos en Nava de la Asunción, pero el alcalde siempre nos ha puesto muchas pegas y por eso no nos atrevíamos, pero al final quedó un expositor libre y nos decidimos», señala María Jesús Fuentes.

«La gente ha disfrutado en los expositores y eso es importante», señala Alicia Rodríguez

Algo similar les ocurrió a las jóvenes responsables de Calzados Gómez, de Íscar: «Nos llamaron para ver si queríamos participar. En un principio, nos lo pensamos porque tenemos mucho trabajo y había que venir, instalar todo y demás, pero como somos unas mujeres muy echadas para adelante y queremos innovar, nos decidimos para que nos conozcan más, aunque ya llevamos 69 años en primera línea y tenemos clientes de Nava y de toda la zona y eso hay que cuidarlo».

Un escaparate

Tras unos años sin poder acudir por compromisos familiares, la propietaria de Alimentación Susana también hace un balance positivo, «aunque el día después esté agotada, para mí ha sido muy satisfactorio. Se ve que viene más gente de fuera, esto va tomando forma y por lo que comenté con los diferentes expositores, la gente estaba muy contenta», explica la titular, que no centra en las ventas sus objetivos en el día de feria: «En ventas me fue muy bien, pero yo voy más para que la gente vea lo que tengo y se acuerde que todavía sigo, pues como me dijo un cliente, soy el último ultramarinos que está abierto».

También son numerosos los participantes y visitantes que dedican la jornada ferial a establecer contactos y acordar futuros acuerdos de ventas: «Nosotros atendimos a mucha gente, con operaciones que se cerraron y otras que pasarán en estos días para cerrarlas en tienda. Como en años anteriores, nuestra valoración es muy positiva y estamos muy contentos con la imagen que se ha dado», opinan Ana y Julio de Muebles D’Stylo.