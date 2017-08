Pablo Abraira y Mariano Mariano apadrinan una exposición en Nava La artista Ángeles Vaquero, junto al cantante Pablo Abraira y el humorista Mariano Mariano, en la exposición de Nava. / F. De la Calle Los populares artistas asisten a la inauguración de la exposición de acuarelas de Ángeles Vaquero, dentro FERNANDO DE LA CALLE Nava de la Asunción Martes, 1 agosto 2017, 13:40

El verano cultural que celebra Nava de la Asunción bajo en nombre de ‘Navaviva’ ha contado con la visita sorpresa de dos populares artistas. El cantante Pablo Abraira y el humorista Mariano Mariano ejercieron de padrinos en la inauguración de la exposición de acuarelas de Ángeles Vaquero, natural de Villagonzalo de Coca. La muestra, denominada ‘En tierras segovianas’, se encuentra expuesta en la sala de exposiciones del centro cultural Los Pinares y se podrá visitar hasta el próximo día 13.

En la inauguración, el cantante de las míticas ‘O tú o nada’ o ‘Gavilán o paloma’ se encargó de alabar la obra de Vaquero. Destacó dos de las características de su obra, «la energía y la luz». Abraira subrayó que «un artista es el que vive la vida de una manera determinada y en ese sentido, Ángeles lo es, porque sabe expresar algo que va más allá de las palabras».

Por su parte, Mariano Mariano realizó una intervención en la que no faltó su peculiar humor y en la que también tuvo palabras de elogio para la artista, destacando el uso del color dentro de sus pinturas. «Las obras tienen parte del artista y, conociendo a Ángeles, sabes que esas obras serán buenas; una te puede gustar o no. Yo me fío de la emoción para valorarlas», señaló el histórico colaborador de ‘Crónicas Marcianas’.

Música y teatro

Esta exposición de cuarenta obras, todas ellas pintadas en los últimos meses, estaba previsto que se realizara a principios del mes de abril, pero el inesperado fallecimiento de la madre de la artista hizo que se pospusiera hasta ahora. Ángeles Vaquero fue recientemente jurado del certamen de pintura rápida que abrió el verano cultural navero y también escribe poesía. Es autora del poemario ‘Desde el corazón’, que presentó en Nava hace dos años, donde cuenta con numerosos familiares.

Junto con la inauguración de la exposición, dentro de las actividades culturales de este pasado fin de semana, también se ha podido ver en la localidad la actuación del grupo de voces Arraigos Musicales y de la compañía Teatro Mutis. Además, se ha llevado a cabo una jornada gastronómica y un mercadillo artesanal en el parque municipal.