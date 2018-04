«Cuando vi la oferta de trabajo en Londres no lo dudé, y ahora no pienso volver» Ignacio Postigo. / El Norte Ignacio Postigo, de 27 años, vive y trabaja en la capital británica. Se fue porque «solo tenía la alternativa de Madrid» MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Martes, 3 abril 2018, 10:36

Ignacio Postigo, de 25 años, vive en Londres desde hace cerca de siete meses, desde octubre de 2017, y actualmente ejerce como manager del departamento español en una compañía dedicada al sector del intercambio de divisas. La empresa, explica, ofrece «servicios a compañías y particulares a la hora de realizar sus compras y transferencias en una moneda diferente al euro. Trabajamos para compañías en Reino Unido, Francia y España.

–¿Cómo surgió la oportunidad?

–Como todo en la vida, buscando. Tenía ganas de cambiar de aires e intentar marcharme al extranjero, y que mejor para mi campo, las finanzas, que el corazón financiero de Europa. Gracias a la situación personal en la que me encontraba, decidí irme para Londres en cuanto encontrara trabajo, y tarde cerca de dos semanas en hacerlo. La primera semana de octubre me planté en la City para empezar a trabajar en el corazón bancario de Londres, Canary Wharf.

–¿Tenía la opción de quedarse en Segovia?

–La verdad es que no existe mucha oferta laboral en Segovia, o al menos no tan trepidante como en Londres. Como la mayoría de jóvenes de Segovia solo tenía una alternativa, irme a trabajar a Madrid. Cuando vi la oferta de trabajo en Londres, no lo dude, apliqué y dos semanas después aquí estaba.

–¿Está a gusto? Si pudiera regresar ¿lo haría?

–Lo cierto es que Londres es una ciudad con poca calma. Entre la vorágine del día a día, poco tiempo queda para el ocio. Es una ciudad para todos, no importan ni tus gustos ni tu forma de pensar, busques lo que busques lo encontrarás. Cierto es que la calidad de vida no es comparable con España, la vivienda es excesivamente cara al igual que el transporte público. De momento no me planteo volver, todavía queda mucho por descubrir y pese estar lejos de familia y amigos, estoy teniendo la oportunidad forjarme una carrera en un sector muy competitivo.

–¿Qué diferencias hay en el estilo de vida de ambas ciudades?

–Sinceramente, eso de que solo en España «echamos unas cañas» después del trabajo es mas un cliché que otra cosa. Las culturas no son las mismas, es evidente. El carácter del inglés es mas introvertido y educado, aunque no siempre. Las costumbres del día a día son las mismas aunque el clima moldea las personalidades apagándolas en cierto modo. Segovia es muy diferente, el tamaño la hace acogedora y única. Londres es una ciudad inmensa donde, si te descuidas, se te echa encima y te aplasta con su trajín y sus locos regueros de gente corriendo de un sitio a otro.

–¿Qué es lo que más echas de menos de Segovia?

–A mis padres y hermanos, a los amigos, a mi perro Piñón... Lo normal cuando al llegar a tu casa solías tener cerca pero ahora ya no lo tienes. Las copas en La Escalera, esos fríos viernes de invierno, en definitiva, la gente que hace Segovia tan bonita.