El riesgo de desprendimientos obliga a intervenir de urgencia en la muralla Un operario trabaja en el tramo de la muralla situado junto al Postigo. / A. de Torre Operarios trabajan para garantizar la seguridad en la zona del Postigo QUIQUE YUSTE Segovia Miércoles, 4 abril 2018, 13:32

El Ayuntamiento de Segovia está ejecutando desde el lunes obras de emergencia para garantizar la seguridad en el tramo de muralla de la zona del Postigo del Consuelo, a escasos metros del Acueducto. Aunque la Concejalía de Patrimonio Histórico y Turismo la tenía prevista desde hace días, la intervención se ha acelerado debido al «riesgo inminente de caída de piedras» en una zona muy transitada, por los turistas.

Durante la jornada del Jueves Santo se procedió a la retirada de los elementos que corrían riesgo de desprenderse. Desde lunes, los trabajos se centran en consolidar aproximadamente un metro cuadrado de la muralla para garantizar la seguridad de los viandantes. La zona en la que se acomete esta intervención de urgencia es la misma en la que se actuó hace varios años con una subvención del Espacio Económico Europeo, y que consistió, según explicó ayer la concejala Claudia de Santos, en «la canalización del agua pegada al murete y el arreglo del Postigo del Consuelo y de la plaza Avendaño».

Con independencia de la intervención que se lleva a cabo esta semana, la zona será objeto de una actuación más amplía en el futuro, aunque De Santos no se atreve todavía a concretar fechas. «Lo que está debajo de la placa que pone Juan Ruiz Arcipreste de Hita también está mal. El muro se encuentra deteriorado», explica la concejala. El proyecto, que está en fase de «hacer mediciones y números», tendrá que ser aprobado por la Junta de Castilla y León y será ejecutado cuando el Ayuntamiento disponga de los fondos suficientes. A pesar de que «hay muchas cosas por hacer», Claudia de Santos insiste en que «la muralla no está en peligro, no se va a caer. Son desprendimientos puntuales que hay que abordar, aunque es mucho mejor hacer un arreglo integral de la zona. Hacer las cosas de una vez es mejor que hacerlas a reminendos, pero este había que echarlo», subraya. Se trata, insiste, de actuaciones puntuales y concretas para que Segovia pueda conservar esta construcción del siglo XI de tres kilómetros de longitud que conserva 70 de los 92 cubos originales.

Sillar suelto

El pasado agosto, el Ayuntamiento de la capital también ejecutó obras de emergencia para garantizar la seguridad en el cubo de la Muralla, comprendido entre el Museo de Segovia y la Puerta de San Andrés, ante el riesgo de desprendimiento. Los técnicos municipales comprobaron que uno de los sillares estaba suelto y corría peligro tanto para la seguridad de las personas como para la integridad del monumento. Lostrabajos consistieron en la recolocación de la pieza desplomada y el rejuntado de las piezas colindantes que estaban sueltas o en voladizo.

La zona norte de la muralla, que necesita una atención prioritaria pese a pasar más inadvertida, en especial toda la zona del hospital de la Misericordia, también está en la agenda de intervenciones del Ayuntamiento, que el año pasado renunció al proyecto del 1,5% Cultural debido a que no disponía de los fondos (unos 300.000 euros) para optar al mismo. «Lo volveremos a presentar en el momento en el que podamos garantizar que tenemos ese dinero para realizar un proyecto que se sitúa en torno al millón de euros», apuntó De Santos. «Esta parte está caída, pero como no se ve no angustia a nadie. Pero ahí hay zonas que están perdidas», lamentó.