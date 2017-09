Las obras en los tejados de San Millán terminan con una colonia de vencejos Obras en las cubiertas de las iglesia románica que han dado lugar a la polémica por el ‘desahucio’ de los vencejos. / Antonio de Torre La denuncia de Foro Geobiosfera ha tenido paralizados los trabajos durante dos meses LAURA MARTÍNEZ Segovia Sábado, 23 septiembre 2017, 19:42

La iglesia de San Millán, situada junto a la avenida del Acueducto, es uno de los vestigios del arte románico más espectacular de la capital segoviana. La torre, de origen prerrománico, es la parte más antigua de toda la construcción. El resto del templo es el resultado de una reforma ordenada entre 1111 y 1126 por Alfonso I el Batallador durante su reinado en Castilla. Esta iglesia de culto católico brilla por sí sola y permite el deleite de segovianos y visitantes, pues se encuentra dentro del recinto que en su día albergó el cementerio parroquial. Desde su construcción, allá por el siglo XI, hasta nuestros días, ha sufrido gran cantidad de reformas con objeto de preservarla durante muchos siglos más.

Las últimas obras se produjeron entre los años 2012 y 2014. En ellas se trató de rehabilitar parte de los paños de la cubierta y poner fin a las filtraciones de agua dentro del edificio. Sin embargo, no ha sido hasta junio de este año cuando se ha procedido a la segunda fase, con un plazo de ejecución de cuatro meses, que supondrá el fin total de esta restauración, en vista de que el agua seguía colándose por las grietas del tejado. Según el proyecto de reforma de la empresa Trazados Arquitectura, «la intervención implicará la renovación de parte de la cubierta, que será ejecutada con materiales tradicionales de similares características a los existentes, de manera que la estética general de la cubierta no experimentará alteración ninguna. Simplemente se pretende sustituir la teja colocada a canal y cobijada por teja ‘a la segoviana’, con el fin de conseguir que la cubierta tenga un funcionamiento más eficiente». Además, tratándose de un edificio declarado Bien de Interés Cultural, se debe tener sumo cuidado a la hora de hacer reformas.

El 'desahucio' de vencejos

El problema llegó cuando, en el transcurrir de las obras, se retiraron varios nidos de vencejo común pertenecientes a una colonia cuya residencia radicaba en el tejado de la iglesia. Se encuentran muchos ejemplares de estas aves en Segovia, tanto en la capital como en el resto de la provincia y todo el mundo puede identificarlas fácilmente. Lo que no es tan conocido es que el vencejo es una especie protegida.

En este sentido, Foro Geobiosfera, una asociación segoviana sin ánimo de lucro integrada por varios profesionales en materia de medio ambiente, fue la que dio la voz de alarma. «Empezamos a mover el caso porque vimos una malla de obra que obstruía la entrada y salida de las aves a sus nidificaciones, fue entonces cuando encontramos, también, dos nidos en un contenedor», relata Javier Sáez, presidente del Foro Geobiosfera. «Nosotros comunicamos a la Fiscalía y al Seprona la situación, para que ellos procedieran como estimaran oportuno».

La empresa adjudicataria ha pedido una ampliación del plazo de ejecución

En su comunicación a la Fiscalía, el foro sacó a colación la ley 42/2007 del 13 de diciembre, que es la que se estaba incumpliendo en el proceder de las obras de la iglesia. Según esta ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, «queda prohibido dar muerte dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico. Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior».

A pesar de que no es la primera vez que este foro aconseja y propone medidas compensatorias en obras de restauración en la capital segoviana, el proyecto inicial de la reforma de la iglesia de San Millán no contemplaba, en ninguno de sus puntos, este hecho. En el escrito que envió a la Fiscalía, Foro Geobiosfera pidió la paralización urgente de las obras, «tratando que no se produjeran más barbaridades», añade Javier Sáez.

Y así fue. Las obras quedaron suspendidas, pero ya era demasiado tarde para las aves. La colonia de vencejos de la iglesia de San Millán había quedado erradicada en el transcurso de las dos fases de las obras de rehabilitación de los paños de cubierta. La paralización de las obras ha durado alrededor de dos meses, hasta que el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, tras las inspecciones de los técnicos medioambientales, emitió un informe favorable a la reanudación. Como medida compensatoria, se estableció que en las cobijas que rematan los cordones de las cubiertas, se dejara un espacio en la última teja que facilite el anidamiento de las aves, según ha informado el gabinete de prensa de la Delegación Territorial de la Junta en Segovia, y así se ha hecho. Ahora, la empresa adjudicataria ha pedido una ampliación de 22 días del plazo de las obras, que debían terminar el 9 de octubre.