La obra del máximo exponente del 'street art' llega a IE Fachada del IE con imágenes de JR. / El Norte El artista y fotógrafo francés JR, reconocido como máximo exponente de la fotografía urbana, ofrece en Madrid una gran exposición basada en la diversidad EL NORTE Segovia Viernes, 21 julio 2017, 21:33

Inside Out, proyecto de arte participativo iniciado por JR, artista y fotógrafo francés reconocido como máximo exponente por su obra y fotografía urbana, aterriza en Madrid con una gigantesca exposición que cubre la fachada de uno de los edificios de IE como símbolo de la diversidad de la institución académica.

La exposición, ubicada en María de Molina 31, está integrada por 84 retratos en blanco y negro de alumnos, graduados, y miembros de IE como símbolo de la diversidad de la institución académica, que este año cuenta con alumnos de 131 países en el campus. Esta macro-exposición de arte participativo ha sido organizada por la institución académica, parte de la iniciativa de un grupo de alumnas y forma parte de la serie de exhibiciones mundiales Inside Out.

La exposición, de carácter efímero, se muestra en un mural gigante de 860 metros cuadrados con 84 retratos en blanco y negro de alumnos, graduados decanos y miembros de IE, que presiden la calle desde las 8 plantas del edificio. Sus caras y sus gestos transmiten el valor de la diversidad geográfica, cultural, de género y background, que enriquece la experiencia de aprendizaje y forma parte de la institución. Su imagen cubre ya la fachada del edificio de IE en María de Molina 31, en el distrito financiero de Madrid. Las 84 imágenes que conforman el tapiz fotográfico han sido realizadas por Brian Hallett, fotógrafo y profesor de IE.

«IE se compone de individuos únicos que quieren construir un proyecto común enriquecido por las diferencias del grupo, proporcionando robustez al sistema, innovación y productividad y, lo que es más importante, haciendo el proceso más interesante para todos. Esto es la Diversidad para nosotros», afirma Celia de Anca, directora del Centro de Diversidad de IE.

"Con este proyecto queríamos destacar que la diversidad está presente en toda nuestra comunidad, no únicamente entre los alumnos. Queríamos formar parte de una acción grupal a nivel mundial y corroborar así que el poder del arte como medio de comunicación puede ser inmenso", asegura Marta Campmany, graduada del Master in Visual and Digital Media de IE, que ha impulsado esta iniciativa junto a sus compañeras de promoción Alessia Cappello y Alice Ferrari.

Sobre JR

JR es un artista y fotógrafo francés reconocido como máximo exponente del street art y la fotografía urbana. JR, distinguido con el premio TED por haber inspirado a las personas «a ver el arte donde no lo esperaban y crearlo cuando no sabían que podían hacerlo», retrata personas con cuya imágenes cubre grandes paredes o fachadas en ciudades de todo el mundo. Su obra, en la que participan miles de voluntarios, pone el foco en cuestiones sociales e inspira a la sociedad a mirar el mundo desde otra óptica y luchar porque convertirlo en un lugar mejor.

Sobre Inside Out Project

Inside Out es un proyecto de arte participativo a gran escala que transforma los mensajes de identidad personal en piezas de trabajo artístico. El objetivo es utilizar retratos fotográficos en blanco y negro para descubrir, revelar y compartir las historias y las imágenes no contadas de personas de todo el mundo. Estas imágenes se convierten en carteles y se envían a los co-creadores del proyecto, para que las exhiban en sus propias comunidades. Estas exposiciones son documentadas y están disponibles online en www.insideoutproject.net. El proyecto Inside Out es una creación del artista JR. Más de 250.000 personas han participado ya en el proyecto en 129 países. Inside Out ha viajado de México a Palestina, desde Ecuador a Nepal, entre otros rincones del planeta, inspirando a diferentes grupos de personas sobre temas tan como la esperanza, la diversidad o la violencia de género.

Sobre IE

IE ofrece un ecosistema de aprendizaje basado en la tecnología para líderes que marcan la diferencia en el mundo a través de la innovación, la visión global, una mentalidad emprendedora y un enfoque único en las Humanidades. IE cuenta con un claustro integrado por más de 500 profesores que, actualmente, imparten clases a alumnos de 131 países en titulaciones universitarias, programas máster, de doctorado y formación a ejecutivos. La plataforma de más de 50.000 antiguos alumnos de IE está presente en 165 países.