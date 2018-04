Los nuevos gestores aplican el plan director de la Real Fábrica de Cristales Fachada norte de la Real Fábrica de Cristales de La Granja. / O. Costa Andrés Ortega confirma el nombramiento de un nuevo director general y la puesta en marcha de cambios organizativos MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Lunes, 2 abril 2018, 08:12

El objetivo de ir reduciendo las pérdidas en busca del equilibrio económico . Finalizada la encomienda de gestión que ha llevado a cabo desde julio de 2013 la Escuela de Organización Industrial (EOI, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo), la Fundación Centro Nacional del Vidrio pone en marcha el plan director diseñado para solucionar los problemas que aquejaban a la institución y el nuevo presidente del patronato, Andrés Ortega, presidente a su vez de la Federación Empresarial Segoviana, confirma el nombramiento de un nuevo director general.

Con la entrada en la presidencia del patronato de la Fundación CNV de Ortega el pasado noviembre la institución ha iniciado una nueva etapa; la puesta en marcha del plan director aprobado es inmediata y el primer paso ha sido la selección del nuevo director general, que será presentado en unos días, en cuanto se completen algunas cuestiones. Los cambios organizativos que ha llevado a cabo la fundación dentro de sus posibilidades ya se han notado esta Semana Santa, asegura Ortega.

«Todo está en fase inicial, pero las reuniones que celebra el consejo de dirección todos los lunes ya han conllevado nuevos acuerdos para aumentar las visitas al Museo Tecnológico del Vidrio y están previstas más actuaciones para el aumento sea mayor», indica.

El primer resultado está a la vista desde el pasado miércoles, pues ha sido remodelada la zona de acceso al museo y a la tienda, y ahora cada espacio tiene una entrada propia, más atractiva y más representativa de la actividad. Una consecuencia ha sido el aumento de las entradas al museo y de las ventas en la tienda, que según Ortega han sido «muy superiores a las del mismo periodo del año pasado».

El plan de trabajo es «muy ambicioso» y decisivo, una vez encauzada la actividad. Explica Ortega que el desarrollo del plan director pasa por desarrollar los proyectos museístico, industrial y educativo de la Real Fábrica de Cristales «para proporcionar trabajo durante los próximos años». Una de las iniciativas de trabajo en el ámbito industrial implica rescatar moldes antiguos y trabajar con diseñadores de prestigio para «abrir otro tipo de mercados con un producto diferenciador, una línea de producción que la Real Fábrica sí puede hacer».

En el ámbito educativo el plan incluye estudiar las posibilidades de la Escuela Superior del Vidrio, para que no solo imparta un grado superior sino que sea «un centro de referencia para las acreditaciones y certificaciones» profesionales del sector. Y en el aspecto museístico, además de la reordenación de la entrada los gestores de la Real Fábrica están ahora pendientes de las obras de restauración de las cúpulas, con una inversión de 1,5 millones de euros, además de otras actuaciones «encaminadas a que el Centro Nacional del Vidrio tenga la relevancia que tiene que tener».

Con futuro

Ya la anterior directora, Blanca García Agulló, designada por la Escuela de Organización Industrial, comentó el pasado verano que el futuro de la Real Fábrica de Cristales no estaba amenazado, aunque el Tribunal de Cuentas había requerido la elaboración del plan director que ahora se pone en marcha.

Destaca Ortega que el primer paso para desarrollarlo es la incorporación del nuevo director, y que cuentan con buenas perspectivas. El miércoles, el patronato de la Fundación CNV aprobó las cuentas del pasado ejercicio, que no concretó porque aún no son «oficiales». El presupuesto del 2017 rondaba los dos millones de euros y el presidente del patronato solo matiza que el cierre del ejercicio «ha sido mejor que el anterior», con unas pérdidas «bastante menores» aunque todavía la Real Fábrica de Cristales no ha superado el déficit.