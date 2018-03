Navastock se reconvierte en feria de comercio e industria y se abre a otros municipios Aspecto del pabellón en una edición pasada de la feria. / F. C. La organización destaca que «este año no ha podido entrar ni un expositor, incluso alguno ya ha hecho la reserva para 2019» FERNANDO DE LA CALLE Nava de la Asunción Sábado, 24 marzo 2018, 13:33

La VII Feria de Comercio e Industria de Nava de la Asunción se celebrará mañana domingo en las instalaciones del salón de usos múltiples municipal y en la zona deportiva, con el pabellón polideportivo cubierto como principal ubicación de los 48 expositores participantes.

La organización de la feria ha querido introducir cambios en esta séptima edición. El más llamativo, el de nombre. A partir de ahora dejará de llamarse Navastock y se denominará Feria de comercio e Industria de Nava de la Asunción. «Ya no será una feria de vender ‘outlet’, sino de comercio, por eso no se llama Navastock», señalan fuentes de la organización. Añaden que «este año no ha podido entrar ni un expositor más. Lleno total. Incluso alguno ya ha hecho la reserva para el año que viene». La organización destaca también que el. Por primera vez, se permitirá a empresas de pueblos cercanos participar en la feria. «Hay novedades de renombre, como la incorporación de fábricas de chocolate de Migueláñez o el Club Hípico, entre otros».

El año pasado tuvo mucho éxito el sorteo de 500 euros de las papeletas que regalan los participantes solo por acudir a la feria. y por eso en esta edición se realizarán dos sorteos similares, a las 14:30 y a las 19:30 horas, con la única condición de gastar el premio en la propia feria y en un tiempo máximo de una hora.

«Este año todos tenemos una especial ilusión porque vemos que cada año quieren venir más participantes y eso es porque las cosas se hacen bien y la gente lo valora pero nos da pena que algunos se queden fuera por falta de espacio. Es una cosa que esperamos poder solucionar más adelante», señalan los organizadores.