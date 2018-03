El extriunfito Naím Thomas actuará en el Festival de Música Diversa de Segovia El cantante Naím Thomas actuará en Música Diversa. / El Norte Junto a su banda Shy, uno de los cabezas de cartel de la decimoquinta edición Q. Y. Segovia Miércoles, 14 marzo 2018, 18:08

El Festival Música Diversa de Segovia celebrará el próximo mayo su decimoquinta edición con la actuación de 32 formaciones profesionales (26 grupos y 6 dj's), de los cuales catorce son segovianos. La cita tendrá lugar entre el 24 de mayo y el 3 de junio en diferentes escenarios de la ciudad como el teatro Juan Bravo, el Jardín de los Zuloaga, la Plaza Mayor, la plaza de San Martín, el Palacio de Quintanar o las ruinas de San Agustín, una de las novedades de esta edición.

Entre los cabezas de cartel destacan las bandas AmyJo Doh & The Spangleses, una formación de rock con música alegre; Ruth Baker Band, una banda de rock-soul cuyos integrantes proceden de bandas como los búhos The Electric Ones o Skizophonic; o Shy, un grupo compuest o por diez músicos (batería, piano, bajo, guitarra, cinco instrumentos de viento y un cantante masculino), y que cuenta con el participante de la primera edición de Operación Triunfo, Naím Thomas, como vocalista.