MuñoSound cumple diez años Imagen promocional de Smile. / El Norte Smile, Perro y Branquias Johnson, en el cartel del festival EL NORTE Segovia Jueves, 7 junio 2018, 12:39

Muñoveros acoge este sábado, a partir de las 21.00 horas la X edición de su festival de música MuñoSound, con entrada libre, que contará con las actuaciones de Smile, Perro, Yakolev, Branquias Johnson y Say Yes Dj, además de contar con el artista de Street Art, Taquen. Las calles de este municipio volverán a llenarse de música de todos los estilos por décimo año consecutivo, desde que en 2009 la asociación juvenil La Fragua de Muñoveros decidiera poner en marcha este evento para impulsar a grupos revelación del panorama musical y revitalizar la vida rural de la región. Desde entonces, han pasado por su encenario grupos de la talla de Dinero, Sexy Zebras, Biznaga, The Parrots, Amatria, Los Nastys o Kitai, entre muchos otros.

En esta décima edición, el Festival MuñoSound cuenta con Smile como uno de los cabezas de cartel. Con una década de trayectoria, esta banda vasca, nacida en Getxo, se subirá al escenario del MuñoSound a presentar 'Happy accidents', su último trabajo, desplegando su 'lifestyle' playero y su apuesta por la positividad que caracteriza sus temas.

Perro será otro de los platos fuertes del Muñosound 2018. Estos cuatro amigos murcianos llegan a Muñoveros tras su exitoso debut 'Tiene bacalao, tiene melodía' y su inflamable 'Estudias, navajas', y presentarán su 'Trópico lumpen'. Abanderados de toda una generación de bandas, Perro se caracteriza por un estilo propio y reconocible, resultado de batir punk, kraut, rock y toques tropicales, con el que cuentan historias tan absurdas como ácidas e inteligentes, informa Europa Press.

Por su parte, Branquias Johnson, con un sonido crudo, sucio, a veces garajero, otras más rocanrolero e incluso punk, intentará a gañote pelado volar seseras. Así define su música este 'One Man Band' con la aspiración de tocar como una banda o por lo menos hacer el mismo ruido.

Desde Sevilla llegan Yakolev para presentar en primicia su segundo disco 'Volumen II'. En este trabajo se siguen manteniendo las claras influencias del post-punk de principios de los 80', pero abarcando otros sonidos más propios del pop de esa misma época. Por su parte, Say Yes DJ será el encargado de poner el broche de oro al décimo aniversario del festival, haciendo de la plaza de Muñoveros una pista de baile, con una sesión con lo mejor de los 10 años de MuñoSound.

Además de las actuaciones musicales, el artista plástico e ilustrador Taquen hará su particular homenaje al décimo aniversario del MuñoSound creando para la ocasión una nueva obra que permanecerá en una de sus calles para la posteridad. Esta décima edición del MuñoSound arrancará a las 21.00 horas en la Plaza de la Constitución de Muñoveros, y se inaugurará con una caldereta popular para todos los asistentes.