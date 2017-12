La capital segoviana se queda este año sin Naviland Naviland en el Pedro Delgadol, el año pasado. / A. Tanarro El PP considera que el equipo de gobierno debe explicar la razón «que les ha llevado a tomar la decisión de suprimir su colaboración» EL NORTE Segovia Lunes, 11 diciembre 2017, 14:08

«No solo el encendido de las luces de Navidad ha llegado este año con retraso, sino que, además, nos quedaremos, sobre todo los más pequeños, sin una de las actividades ya consolidadas dentro de la programación navideña como era Naviland», lamenta el grupo municipal del PP.

Después de siete años de celebración ininterrumpida, este parque de ocio, aventura y entretenimiento «se había convertido en una de las actividades más esperadas por el público infantil, no en balde se calculaba que durante los días que duraba Naviland pasaban unos 5.000 niños por el pabellón Pedro Delgado», señalan los populares, que desconoce las razones por las que el Ayuntamiento, que aportaba una subvención de 1.800 euros y cedía el pabellón, «ha decidido no colaborar este año con los organizadores de este parque infantil y será algo que nos tendrán que explicar». A juicio del grupo que lidera Raquel Fernández, «la programación infantil es la que más debe cuidarse durante estos días y si hay actividades que funcionan bien, como es el caso de Naviland, no se entiende por qué no se quiere colaborar para que sigan desarrollándose».

Los populares insisten en que «es una lástima que los recortes del gobierno municipal socialista lleguen a la programación infantil y lo hagan en Navidad, y que por falta de esos 1.800 euros los más pequeños no puedan disfrutar de todas las atracciones que incluía Naviland. Mientras tanto, hay otras áreas que no sufren ningún tipo de recorte y, sobre todo, según qué tipo de actividad».

Según el grupo mayoritario de la oposición, «la frase de que ‘no hay dinero’ se ha convertido en algo recurrente. pero en este caso estamos hablando de 1.800 euros y de los más pequeños de la ciudad; en cambio no hay problemas para destinar más de 30.000 euros a arreglar una plaza en un edificio todavía sin uso como es el Cide del CAT».