«El mundo de Podemos en Segovia ha nacido más dentro del PSOE que de IU»

José Luis Ordóñez afronta su primer curso político al frente de IU con la vista puesta en las elecciones municipales de mayo de 2019

Izquierda Unida inicia una nueva etapa en Segovia. Tras la salida este verano de José Ángel Frías y la llegada de José Luis Ordóñez a la coordinación provincial del partido, la formación de izquierdas encara el nuevo curso político con la defensa de los servicios públicos, la apuesta por las políticas medioambientales sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y la pelea en los juzgados en los casos de Caja Segovia que todavía permanecen abiertos. Tres grandes líneas de actuación que centrarán los esfuerzos del grupo tanto en Segovia capital como en la provincia, donde Izquierda Unida también empieza a mirar «elementos programáticos» de cara a las elecciones generales de mayo de 2019, en las que pretenden aumentar su representatividad.

El nuevo coordinador provincial de Izquierda Unida aseguró que en la capital todavía no han mantenido contactos con el PSOE de cara a un futuro entendimiento en el consistorio capitalino. «Nosotros estamos abiertos y no le decimos no de entrada a nadie. Pero lo que nos ha llegado del PSOE todavía es muy poco concreto y no ha habido una propuesta firme», indicó Ordóñez, quien también considera que el surgimiento de Podemos ha afectado más a los socialistas que a su formación. «El mundo de Podemos en Segovia no ha nacido en Izquierda Unida; ha nacido más bien dentro del PSOE», afirmó, destacando que IU no ha notado ninguna merma en su capacidad o influencia tras la aparición del partido liderado por Pablo Iglesias.

José Luis Ordóñez señaló dos problemas medioambientales como dos de los asuntos que centrarán los esfuerzos de Izquierda Unida durante los próximos meses. Por un lado, el tratamiento de los residuos en la planta de compostaje de Fuentepelayo que tan bien conoce el nuevo coordinador provincial de Izquierda Unida, al ser presidente de la plataforma ciudadana ‘No más mierda’. «Estamos en un momento bastante avanzado. Se está retirando muy paulatinamente lo que había dentro de la planta. Lo que había en las tierras fue retirado en enero por la Junta a un ritmo de unos dos camiones diarios», reconoció Ordóñez. No obstante, la preocupación de la formación de izquierdas permanece a pesar de la retirada de los residuos «mal tratados o sin tratar en la planta mal llamada de compostaje». Por ello, IU trabajará «para recuperar la naturaleza en el suelo y el agua de Fuentepelayo», así como para averiguar «donde van los residuos, como van y como se usan».

El otro quebradero de cabeza medioambiental tiene al río Cega como protagonista después de haber perdido un 40% de su caudal durante los últimos treinta años. «La alternativa es seguir las orientaciones dadas por la directiva del agua de la Unión Europea», explicó Ordóñez, rechazando la política «incoherente» que lleva a cabo la Confederación Hidrográfico del Duero y el Ministerio de Agricultura.

Defensa de lo público

En el nuevo curso político también seguirán estando presentes señas de identidad de Izquierda Unida durante los últimos años, como la defensa de la sanidad y la educación pública. «Se encuentran en una delicada situación delicada con múltiples carencias producida por los recortes», indicó Ana Peñalosa, portavoz adjunta de la formación. También anunció que IU continuará presente en los casos abiertos contra Caja Segovia, tanto en la hipoteca del Torreón de Lozoya (donde están a la espera de la resolución contra el archivo del caso), como en el de las prejubilaciones (en el que están a la espera del recurso de los acusados contra la apertura de juicio oral). «En ambos buscamos justicia porque han supuesto una merma para los intereses de los segovianos. Quien tenga que pagar, que pague»,