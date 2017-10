«En un momento con mucha más oferta que demanda, los hits son necesarios» El grupo vizcaíno actúa hoy sábado, a las 22 horas, en la sala Beat Club de Segovia dentro del ciclo intermitente WIC CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Sábado, 14 octubre 2017, 12:01

Smile repiten en el cartel del Winter Indie City (WIC), que ya tiene en pleno rodaje su octava edición de la apuesta por los sonidos que no suelen figurar en las primeras líneas de la batalla de la industri musical. La banda de Getxo ya dejó un regusto sensacional en su anterior directo y hoy regresan con nuevo trabajo bajo el brazo y sobre el escenario. ‘Happy accidents’ es el cuarto álbum de estudio de la banda liderada por John Franks, en el que las melodías y las letras vuelven a brillar.

–‘Happy accidents’ es el cuarto disco de estudio de Smile y una evolución hacia un “sonido más contemporáneo”, según han explicado ¿Qué quieren decir con ello y con ese giro?

–Hemos incorporado elementos en la producción que nunca habíamos utilizado antes como los sintetizadores y las bases de ritmos, que a su vez suenan más actuales que los instrumentos más orgánicos que veníamos usando hasta ahora.

–¿Es un grupo al que le incomodan las etiquetas estilísticas? Lo digo porque se les cataloga de folkie, rock, surf… y al final puede llevar a la confusión más que a la referencia útil.

–Las etiquetas se utilizan para que a la gente se le haga más fácil saber de que va un grupo. A nosotros mientras la etiqueta lleve las palabras playa y optimista nos quedamos tranquilos.

–¿Se sienten extraños en una industria del hit inmediato?

–Los hits son necesarios para darte a conocer y en una industria como la actual en donde existe mucha más oferta que demanda todavía más. ‘Happy accidents’ es un claro ejercicio de la búsqueda del hit. Los retos a nivel artístico siempre nos gustan y disfrutamos mucho con ellos.

–En su forma de componer se percibe un cuidado y un mimo extraordinarios, tanto en la melodía como en las letras. ¿Es así o son de los que vislumbran rápidamente la canción?

–Hay mucho trabajo en las canciones de Smile a nivel melódico y de letras. Nos volvemos un poco locos y metemos un montón de horas arreglando las canciones en el estudio. En ‘Happyaccidents’ batimos nuestro propio récord. La única manera de quedarte satisfecho es publicando algo de lo que estés absolutamente convencido, y eso solo se consigue con mucho trabajo. Luego además la satisfacción y la recompensa se disfrutan más.

–Hablando de referencias, Getxo se ha caracterizado por tener una escena musical potente. ¿Cómo les ha influido en su trayectoria?

–Es siempre bueno que haya gente a tu alrededor haciendo cosas interesantes porque te motiva y te obliga a buscar una mayor calidad en tu propio trabajo. Para mi es una competitividad sana que me ayuda a querer ser mejor.

–Una vez cuando tocaron en Segovia le dije que eran los Teenage Fanclub españoles, ¿quizás ahora son más Buffalo Tom?

–Teenage son mi banda favorita de los 90, no me cambies por Buffalo Tom, por favor (se ríe). Me gustaría pensar que sonamos más contemporáneos que ellos en este momento, pero que seguimos teniendo su misma capacidad de crear melodías tan preciosas.

–¿Existen muchos ‘Happy accidents’ entendidos como ‘felices coincidencias’ en la música, o como decían en aquella antigua serie televisiva, ‘la fama hay que sudarla’?

–Las dos cosas. Sin el sudor no se dan los ‘Happy accidents’, eso seguro.

–¿Qué percepción tienen de la escena independiente española? ¿Creen que cada vez es más escena por la proliferación de espacios, sellos y festivales y menos independiente en cuanto a que hay menos autogestión?

–Ahora mismo hay más de todo, más salas, más grupos, más festivales... Eso es bueno por una parte, pero también hace que sea mucho más difícil destacar y conseguir un hueco.

–¿Se han planteado componer en español?

–Por ahora no. Aunque tengo algunas canciones en castellano, no me planteó sacarlas ahora mismo.

–¿Qué les hace sonreír? ¿Tenemos motivos para ello?

–Hay muchos motivos para sonreír y para llorar. Lo importante es tener una actitud positiva frente a las lágrimas, eso es lo que te hace tirar para adelante y disfrutar aún más de las sonrisas cuando llegan.