«Son los mejores días del año, tienen todo lo que uno pueda imaginarse»

Javier Lobo y César Casado, cabezas visibles de Cruz Roja, serán los pregoneros

«Fue una sorpresa muy grande que pensaran en nosotros para dar el pregón», afirma Javier Lobo, presidente de Cruz Roja Cantalejo y pregonero de las fiestas. Él, junto con César Casado, coordinador de Cruz Roja Cantalejo, han sido los elegidos por la Corporación municipal para dirigirse a los vecinos. «Esta elección no es un reconocimiento a mi persona ni a la de César, sino a todos los voluntarios, socios y colaboradores que han pasado o están ahora mismo en esta institución», añade Lobo. César comparte esta opinión y apostilla que han sido elegidos porque son «las cabezas visibles, pero el reconocimiento es para todos los que formamos o han formado parte de Cruz Roja Cantalejo».

Aseguran ambos que todavía no tienen el contenido del pregón cerrado, pero no se olvidarán de agradecer al Ayuntamiento la oportunidad que les han brindado y a todos los voluntarios de Cruz Roja por no cesar en su empeño de ayuda y colaboración con los necesitados. «También tendrá una parte de humor e ironía», adelantan.

César Casado tiene una empresa de serigrafía y rotulación y Javier Lobo, una de fontanería y calefacción, ambas radicadas en el pueblo. El vínculo que les une con la localidad no es solo ese, ya que los dos han vivido allí toda su vida, así como sus familiares y amigos. «Tengo amistad con mucha gente del pueblo. Llevo 34 años como voluntario y 25 como presidente de Cruz Roja y por aquí han pasado muchas generaciones», señala Lobo, quien asegura que los vecinos de Cantalejos están muy entusiasmados porque sean ellos los pregoneros este año.

Será alrededor de las 21:30 de hoy cuando estos dos briqueros se dirijan a todos sus vecinos, amigos y forasteros para oficializar el comienzo a las fiestas. «Esperamos que todos disfruten con cabeza de las fiestas, que tengan cuidado con los encierros y con la bebida, pero que se lo pasen muy bien», señalan los pregoneros, quienes animan a la gente de los pueblos vecinos y del resto de la provincia a formar parte de sus fiestas con el convencimiento de que querrán repetir el próximo año.