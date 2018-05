El médico condenado por masturbarse ante una paciente se enfrenta a la expulsión de la profesión Juan José Rodríguez Sendín (en primer término), durante la presentación del congreso. / Antonio Tanarro El presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial afirma que la decisión final depende de la directiva del colegio al que pertenece ENRIQUE YUSTE Segovia Jueves, 24 mayo 2018, 15:15

El médico condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Salamanca a dos años de prisión masturbarse delante una paciente se enfrenta también a su posible expulsión de la profesión. Así lo ha señalado hoy Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial (OMC), durante la presentación del V Congreso Nacional de Deontología Médica que se celebra hasta el sábado en Segovia. Rodríguez Sendín afirmó que su expulsión definitiva es una de las posibilidades que puede determinar la comisión deontológica del colegio médico al que pertenece el condenado por el juzgado salmantino, aunque la decisión final correrá a cargo de la junta directiva.

Por su parte, Serafín Romero, presidente de la OMC, recordó que este tipo de procedimientos están regulados en el código deontológico, independientemente de las decisiones de la justicia, por lo que la decisión que adopte la comisión puede ser distinta a la tomada por el tribunal.

«Los colegios, sin ética, tendríamos un déficit importante para reconocernos como corporaciones de derecho público», indicó Romero, subrayando la potestad para sancionar en el caso de que los comportamientos de los médicos no sean los adecuados. Por la misma línea se manifestó Rodríguez Sendín, quien aseveró que de los 250.000 médicos que hay en España «tenemos los mismos porcentajes de seres humanos incorrectos que tiene la población normal». Y añadió: «Si no hubiera gente que hace cosas inaceptables no tendría sentido que estuviéramos aquí».