Ambiente de barrio en la avenida de la Constitución

La matanza popular ha vuelto a la cervecería St Andrews de Segovia para quedarse. Así al menos lo aseguró el gerente del establecimiento, Álvaro Alcón, quien tras dos años al frente del mítico bar ha decidido recuperar la tradición porque «animaba mucho al barrio». «Era una fiesta que el anterior dueño, Paco, ha estado haciendo durante muchos años. Era una forma de reunir al barrio y por eso hemos decidido seguir con ello», subrayó Alcón.

En la avenida de la Constitución, donde está el St Andrews, el frío se notaba en la celeridad con que caminaban los peatones. Muchos de los invitados combatían las bajas temperaturas entre caldos y bailes al ritmo que dictaban la dulzaina y el tamboril. Otros, por el contrario, optaron por refugiarse dentro del bar. Numerosos vecinos y clientes habituales se volcaron con los preparativos y «desde primera hora de la mañana» se agolparon frente a la cervecería para ayudar en todo lo necesario para la jornada festiva se llevara a cabo. En plena calle, más de doscientas personas desafiaron al riesgo de lluvia para disfrutar de los «más de 200 kilos de carne» que habían comprado para la ocasión. «Decían que iba a llover y a nevar y se ha quedado un día maravilloso, así da gusto», señaló el dueño del bar.

El evento gastronómico comenzó a las once y media de la mañana con la degustación de pastas y las primeras bandejas de productos derivados del cerdo. Pero había que inaugurar la matanza de forma «oficial y especial». Fue el dulzainero segoviano Juan José Cid, popularmente conocido como 'Zapatones', el encargado de pregonar el acto popular. «Es un hombre muy tradicionalista, es muy buen dulzainero y creíamos que era la persona adecuada para recibir este homenaje», continuó Alcón. También quiso el dueño de St Andrews distinguir a «varios amigos» como Probadores de Mérito. Esta vez la condecoración fue para el exinspector de la Policía Local de la ciudad, José Luis García, los matadores de toros Mariano Jiménez y José Ignacio Ramos y el exjugador de balonmano Jesús Olalla, quien finalmente no pudo asistir por un «percance».

Un cerdo de 120 kilos fue el gran protagonista. Pero no era suficiente. También compraron «muchos kilos» de chorizo, morcilla y chicharrones «para que nadie se quedara con hambre». «Todo esto vuela, tenemos pensado que vengan unas 300 personas», apuntilló Alcón. Quien quisiera participar únicamente tenía que cumplir un requisito: tener ganas de comer y de beber. Por ello, la cervecería decidió que «lo mejor para atraer a la gente» era invitar a la primera consumición. «Es totalmente gratuito, no tienen que pagar nada por venir a acompañarnos, faltaría más». La fiesta, que en celebraciones pasadas se extendía hasta las «tres o cuatro» de la tarde, no acabaría hasta que agotasen todas las existencias. «La gente ha respondido muy bien, ha salido todo perfecto». Por ello, si hay algo de lo que el dueño del St Andrews está seguro es de que volverá a repetir la fiesta. «Nos lo hemos pasado muy bien y la intención es hacerlo siempre que podamos», matizó.