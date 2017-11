María Cuesta gobernará en Espirdo con el apoyo del PSOE La diputada provincial María Cuesta. / El Norte La diputada provincial no adscrita, ex de Ciudadanos, recupera la Alcaldía, que ya ocupó entre 2011 y 2015 EL NORTE Segovia Martes, 28 noviembre 2017, 14:33

La diputada provincial María Cuesta será de nuevo alcaldesa de Espirdo con el apoyo del Partido Socialista. Un mes después de la dimisión de la socialista Ana Carolina Rincón, tras dos años y medio de gobierno, las negociaciones entre el partido que lidera en la provincia José Luis Aceves y los concejales no adscritos han desembocado en un acuerdo de gobierno. «Nosotros ya anunciamos que íbamos a actuar con responsabilidad para buscar la gobernabilidad del municipio», señala Aceves, que destaca también que en las conversaciones con el grupo que encabeza Cuesta «no ha habido ningún veto». Rincón, en el sillón de la alcaldía desde mayo de 2015, gobernaba en el municipio gracias al apoyo de los tres concejales del Partido Popular que, unidos a los dos miembros del Partido Socialista, formaban un bloque que superaba en número de ediles a la lista más votada en las pasadas elecciones municipales, la de Ciudadanos, formación que con María Cuesta como cabeza de lista logró cuatro concejales. Sin embargo, la «falta de comunicación interna» hizo saltar por los aires el pacto PSOE-PP.

Cuesta, alcaldesa de Espirdo entre 2011 y 2015 como integrante de una candidatura independiente, abandonó junto al resto de concejales de Ciudadanos la formación naranja el pasado verano por discrepancias con la dirección del partido tanto en Segovia como a nivel regional y nacional. No obstante, tanto Cuesta como el resto de concejales que se presentaron bajo las siglas de la formación naranja no entregaron su acta de concejales y continúan en la actualidad como concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Espirdo.