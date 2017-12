María Cuesta recupera la Alcaldía de Espirdo María Cuesta, este martes, toma posesión como alcaldesa de Espirdo. / Quique Yuste La concejala no adscrita es proclamada regidora con el apoyo de los concejales del grupo municipal socialista QUIQUE YUSTE Espirdo (Segovia) Martes, 5 diciembre 2017, 20:21

La incertidumbre generada tras la dimisión de Ana Carolina Rincón como alcaldesa de Espirdo se había transformado este martes en expectación. El salón de plenos del Ayuntamiento ha reunido a una treintena de personas para presenciar una sesión extraordinaria, con tan solo dos puntos en el orden del día, que ha concluido tras siete minutos con María Cuesta pronunciando un breve discurso como nueva regidora de la localidad.

No ha habido rastro durante la celebración del pleno de los famosos informes que apoyaban o rechazaban la elección de la concejala no adscrita como alcaldesa de Espirdo, y tras superar en la votación por el bastón de mando al popular Javier Ayuso, juró y prometió un cargo que ocupará hasta mayo de 2019.

Vecinos de la localidad y conocidos políticos de la provincia han asistido al pleno. Quien no lo ha hecho por motivos laborales ha sido Miguel Ángel Velasco Velasco, el concejal del Partido Socialista, quien tras tomar posesión de su cargo (seguramente la próxima semana), sustituirá en la corporación a la dimitida Ana Carolina Rincón. Su presencia no fue necesaria para que María Cuesta venciese en la votación por la Alcaldía, gracias a los cuatro votos de los concejales no adscritos (antes de Ciudadanos) y al de la socialista Soraya Martín.

Proyectos por delante

Por su parte, Javier Ayuso (PP), el otro candidato a regir el municipio, se ha tenido que conformar con los tres votos de los ediles compañeros de filas. Así, por cinco votos a tres, María Cuesta ha sido proclamada nueva alcaldesa de Espirdo ante los aplausos del público asistente y de figuras como Juan Alcalde (exconcejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia), Cosme Aranguren y Juan Ángel Ruiz (UPyD Centrados en Segovia), o Alberto Serna, José Antonio Mateo, Borja Lavandera y Rubén García de Andrés (PSOE).

En su discurso como nueva alcaldesa (cargo que ya ostentó entre 2011 y 2015), Cuesta ha agradecido la confianza de los vecinos de Espirdo y el apoyo del Partido Socialista de cara a un año y medio de mandato en el que espera «podamos alcanzar un clima de dialogo, consenso y cohesión social que facilite la convivencia».

Entre los proyectos que desea llevar a cabo durante los próximos meses, ha destacado la peatonalización de la plaza de Espirdo, el arreglo de locales en La Higuera y Tizneros para el uso de los vecinos y lograr una mayor participación de las asociaciones vecinales para tomar las decisiones de futuro de un municipio que aspirará a seguir gobernando tras las elecciones de mayo de 2019.

Hasta entonces, tendrá que regir la localidad junto a los dos concejales del Partido Socialista. De hecho, la intención de la nueva alcaldesa es que Soraya Martín se encargue del área de Cultura, Juventud y Servicios Sociales.

Oposición

«Lo lógico es que sea la mayoría quien gobierne. Si iban a estar en contra nuestra lo suyo es que no recurramos», ha manifestado el portavoz de los populares, Javier Ayuso. «Creo que la sentencia del Tribunal Constitucional es clara en este aspecto, pero vamos a buscar que de aquí al final haya un equilibrio en la gobernabilidad. Queremos un beneficio para el pueblo y si quieren aceptar nuestros proyectos colaboraremos», ha apostillado.

Por su parte, el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos en Segovia, Alfonso Martín, declaró que «el Partido Socialista degenera la política segoviana cuando entrega Espirdo en las manos de los tránsfugas».