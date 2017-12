Luquero: «Los segovianos merecen el respeto de su presidente provincial» Clara Luquero, junto a varios concejales del Ayuntamiento durante la visita a las obras de la plaza de la Artillería. / Antonio de Torre La alcaldesa califica de «inadmisibles» las declaraciones de Francisco Vázquez en las que cuestionaba las inversiones municipales QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 23 diciembre 2017, 12:04

Apenas tardó 24 horas Clara Luquero en responder a Francisco Vázquez. Si el presidente de la Diputación criticó en el pleno del jueves la forma de invertir del Ayuntamiento de Segovia, un día después fue la alcaldesa de la ciudad la que salió al paso de las acusaciones de Vázquez, defendiendo las actuaciones del Consistorio y reprochando el modelo de inversiones de la Diputación Provincial con obras como el Palacio de Congresos de La Faisanera. «Ellos hacen grandes inversiones como La Faisanera, que está paralizada porque no cumple la normativa vigente y que todo el mundo sabe lo que hay detrás: un pufo económico», resaltó Luquero, quien se preguntó si «ese es el modelo de grandes inversiones que hace la Diputación Provincial».

La alcaldesa no dudó en responder a las críticas de Vázquez, del que dijo «se entera poco» del tipo de inversiones que realiza el Ayuntamiento de Segovia, institución de la que también es concejal el secretario autonómico del Partido Popular. «Nosotros trabajamos con los medios que tenemos y desde la modestia y la sensatez. Lo que yo reivindico son pequeñas actuaciones que mejoren la vida de los ciudadanos y no meternos en esos charcos de difícil encaje jurídico y legal y con un problema económico detrás. No creo que sea un modelo para seguir», continuó la regidora socialista, después de que Vázquez presumiera el jueves de los acuerdos alcanzados por la institución provincial con otras administraciones para llevar a cabo diversas actuaciones en el propio Palacio de Congresos.

Luquero tampoco está de acuerdo con que el Ayuntamiento exija de más al resto de administraciones a la hora de pedir su colaboración para infraestructuras de la ciudad. «El Ayuntamiento no pide, reclama los intereses de los segovianos a las administraciones que tienen las competencias», subrayó la alcaldesa, poniendo como ejemplo el centro de salud Segovia IV de Nueva Segovia: «¿A quien se lo vamos a pedir? ¿Al Papa? No, se lo pedimos a la Junta de Castilla y León, que tiene las competencias en materia de sanidad y que lleva incumpliendo ese compromiso de construcción y dotación del centro de salud». No se quedó ahí la regidora socialista, recordando que el Ayuntamiento de Segovia ha cedido y donado generosamente los terrenos donde se ha construido la primera y la segunda fase del campus universitario María Zambrano. Eso supone millones de euros», explicó.

Luquero terminó su defensa calificando de «inadmisibles» las declaraciones de Francisco Vázquez, sobre todo por haberse realizado en el pleno de la Diputación. No obstante, deseó unas felices fiestas al presidente de la institución provincial, aunque le instó a que sea más prudente en lo que dice «y no juegue a que cualquier cosa vale, porque los segovianos de esta provincia merecen respeto de su presidente provincial, que no falte a la verdad y que no enmarañe», concluyó.