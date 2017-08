Luquero: «La oposición debe tener poco trabajo cuando se entretiene pidiendo dimisiones» Clara Luquero, durante su comparecencia ante los medios tras la Junta de Gobierno Local. / Antonio Tanarro La alcaldesa asegura que el resto de grupos de la corporación conoce lo «fundamental» del nuevo pliego de trasporte urbano QUIQUE YUSTE Segovia Jueves, 24 agosto 2017, 22:11

«La información, las características principales y lo más importante del contenido del nuevo pliego de condiciones y del contrato del nuevo servicio de transporte urbano lo conoce la oposición desde hace mucho tiempo». Con estas palabras se defendía la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, de las acusaciones realizadas durante los últimos días por varios grupos de la oposición en las que se indicaba que el equipo de gobierno no había facilitado información sobre el nuevo pliego del transporte urbano. «Otra cosa es que no puedan contar con un documento que ha estado en tramitación administrativa. El pliego no puede salir del Ayuntamiento hasta que se haga público porque en caso contrario estaríamos abriendo la posibilidad a las empresas de impugnarlo (el proceso)», continuó la alcaldesa de la ciudad, reiterando en más de una ocasión que el pliego está concluido a falta de un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Junta de Castilla y León.

Según explicó la regidora socialista, el pasado 5 junio el Ayuntamiento mandó la estructura de costes de la que deriva la fórmula de actualización de los costes del contrato, recibiendo como respuesta el 28 de julio varios requerimientos sobre distintos detalles del pliego, entre los que se encuentran la justificación de la cuantía del contrato o los criterios seguidos para seleccionar a las empresas a las que se solicitó su estructura de costes. Unos días más tarde, el 2 de agosto, el Ayuntamiento respondió a los requerimientos planteados por la Junta Consultiva, esperando en la actualidad un informe cuyo plazo finaliza el 1 de septiembre pero que según reconoció Luquero, no va a estar listo para dicha fecha, por lo que el pliego tampoco será sometido al pleno de este mes.

«El Consejo Consultivo puede hacer sugerencias que haya que incorporar. Sería una incorporación puntual al pliego que se puede hacer en un día», explicó Luquero, quien reiteró que las características principales del nuevo contrato no se han modificado desde que fueran presentadas hace varios meses al resto de grupos, más allá de pequeñas modificaciones que plantearon otras formaciones como Izquierda Unida (paradas en el casco histórico) o el Partido Popular (mantener dos líneas a la estación del AVE en lugar de una como se planteaba en un principio).

Responsabilidad política

La alcaldesa también salió en defensa del concejal de Tráfico, Ramón Muñoz-Torrero, tras las peticiones de dimisión realizadas esta semana por Centrados en Segovia e Izquierda Unida debido al retraso en un pliego que debería haber entrado en vigor en 2016. «Está de moda pedir dimisiones. Se ha pedido la de Andrés Torquemada, la de Muñoz-Torrero, la de Marisa Delgado... La oposición debe tener poco trabajo cuando se entretiene con estas cosas», declaró la alcaldesa, explicando que el grado de intervención de Muñoz-Torrero en el pliego es similar al de cualquier otro concejal en un documento similar. «Es un contrato de gran envergadura, el segundo en importancia económica de este Ayuntamiento y en el que influye la opinión del equipo de gobierno. El concejal tiene la responsabilidad política y los técnicos de su departamento las responsabilidades técnicas», señaló.

Por último, Luquero rechazó de forma «clara, rotunda y contundente» que el retraso a la hora de aprobar el pliego se deba a fines electoralistas, tal y como habían sugerido desde la oposición, aunque no se aventuró a calcular una fecha en la que los nuevos autobuses podrían entrar en funcionamiento. «No me atrevo a dar plazos. No voy a dar un plazo más», concluyó la alcaldesa con una sonrisa sabedora de que sus predicciones no se han cumplido en los últimos años.