Luquero confía en que «reine el sentido común» y Reguera no sea reprobado José Bayón, Alfonso Reguera y Clara Luquero, en un pleno del Ayuntamiento. / A. T. La alcaldesa de Segovia reitera que sigue abierto el expediente urbanístico al exconcejal Juan Cruz Aragoneses MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Jueves, 30 noviembre 2017, 13:33

El resultado de la reprobación al concejal de Urbanismo y portavoz del grupo socialista del Ayuntamiento de Segovia es incierto. La propuesta para recriminar la actuación de Alfonso Reguera es de Izquierda Unida y el grupo del PP ya ha expresado su apoyo, pero la alcaldesa, Clara Luquero, insiste en que no ha habido trato de favor al exconcejal Juan Cruz Aragoneses, en que el expediente de restauración de la legalidad y el sancionador siguen abiertos. Aunque no tiene la certeza de que los otros dos grupos, Centrados por Segovia-UPyD y Ciudadanos, no vayan a apoyar la reprobación propuesta por IU. «Espero que reine el sentido común y que no prospere», ha indicado Luquero este jueves, un día antes de que el asunto lo debata el pleno.

En todo caso, ha añadido la alcaldesa, esta propuesta del portavoz de IU, Ángel Galindo, «es una reprimenda» de carácter político que no tendría mayores consecuencias, como ocurre en otras instancias, en las Cortes de Castilla y León o en el Parlamento nacional.

La cuestión es si el Ayuntamiento ha dejado que caduque el expediente de restauración de la legalidad iniciado por el área de Urbanismo por la terraza construida en una casa del barrio de San Lorenzo, considerada ilegal y en la que están implicados el exconcejal del PSOE Juan Cruz Aragoneses y su pareja, Felisa Torrego.

En opinión de Luquero y de los técnicos jurídicos del Ayuntamiento, no han caducado ni el expediente de restauración de la legalidad ni el expediente sancionador, pues si bien reconoce que fue notificado a uno de los titulares, Aragoneses, tres días después de que concluyera el plazo, fue comunicado en tiempo a la otra persona, cotitular de la casa.

«Los técnicos (del Ayuntamiento) no están de acuerdo con el criterio de prescripción del expediente, y si ha prescrito, en el peor de los casos ha prescrito para uno de los titulares, no para los dos», ha declarado la alcaldesa.

Por eso han decidido recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la sentencia del Juzgado de Segovia que ha declarado la caducidad del expediente de restauración de la legalidad urbanística, «porque hay jurisprudencia que lo avala» y porque, al haber sido notificado en tiempo a uno de los titulares, está previsto «proceder, con toda la legalidad, a demoler la terraza», la parte de la casa que fue construida excediendo la autorización.

«En vía ejecutiva acabaremos requiriendo la restauración de la legalidad, que se va a producir de todas las maneras», ha manifestado Luquero. No obstante, habrá de esperar a que se pronuncie el TSJ, y la misma suerte tendrá el expediente sancionador por la infracción urbanística cometida, que sigue en marcha y, ha añadido, «recaerá sobre la cotitular que ha recibido la notifdicación en plazo».

Al hacer la valoración política de la propuesta de IU, por otro lado, la alcaldesa ha insistido en que, aún manteniendo el criterio de que el área de Urbanismo notificó el expediente a Aragoneses fuera de plazo, «hay que considerar que en Urbanismo se tramitan más de 3.000 expedientes al año, algunos de verdaderos atentados al patrimonio, y no digo que este no sea importante, pero hay muchos de restauración de la legalidad urbanística».