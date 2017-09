El PP lamenta que se obvien sus propuestas a las tasas municipales Raquel Fernández, portavoz municipal del PP de Segovia. / El Norte Los populares propusieron una bajada del 15% en la tasa del suministro doméstico de agua EL NORTE Segovia Martes, 26 septiembre 2017, 08:27

El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia lamenta que el equipo de gobierno que preside Clara Luquero no haya tenido en cuenta sus aportaciones al proyecto de ordenanzas fiscales, entre ellas la bonificación en el ICIO del 95% para rehabilitaciones integrales dentro del recinto amurallado o la reducción de la tasa de agua para el último tramo dentro del consumo doméstico.

«Con el fin de fomentar la rehabilitación y contribuir con ello a revitalizar el recinto amurallado, propusimos una bonificación del 95% en el ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) para la rehabilitación integral de edificios residenciales situados en esta zona de la ciudad; una propuesta que, lamentablemente, no ha salido adelante. Es algo que no entendemos, pues hubiera sido una manera de incentivar la inversión dentro del casco histórico ya que, a a la vista del estado de deterioro que presentan muchos de los edificios, está claro que las actuales bonificaciones no son suficientes», subraya la portavoz popular, Raquel Fernández.

La bonificación en el ICIO no ha sido la única propuesta presentada por los populares a las ordenanzas fiscales. Fernández ya dijo en su día que, si bien consideraba positiva la bajada en algunos de los tramos de la tasa del agua, no era suficiente; de ahí que el PP haya propuesto una bajada del 15% en el suministro doméstico, en el tramo b4, a partir de 51 metros cúbicos, con lo que este tramo hubiera pasado de 1,65 euros el metro cúbico a 1,40 euro. Tampoco está propuesta ha salido adelante.

«Un consumo mayor no siempre está relacionado con un despilfarro de agua. Hay domicilios en los que viven más de cuatro personas o donde conviven varias familias, que estarían dentro de este último tramo y no significa que hagan un uso desproporcionado del agua. Esta bajada hubiera contribuido a paliar un poco más el error cometido con el ‘tasazo’, pues la subida de la tasa del agua hace dos años fue totalmente desproporcionada y nuestros vecinos tanto en Segovia capital como en los barrios incorporados lo han notado considerablemente en sus recibos. Con la bajada planteada este año por el gobierno socialista se reconoce que fue una medida improvisada y abusiva. Aún así no podemos olvidar que ‘tasazo’ ha supuesto una subida en la recaudación desde los 3,5 millones de euros recaudados en 2014 a los 5,67 que se esperan recaudar en 2017», asegura Raquel Fernández.