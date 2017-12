Julián Sanz Gómez será el próximo decano del Colegio de Abogados de Segovia Sanz Orejudo y Sanz Gómez, tras la elección. / A. de Torre Venció en las elecciones a Juan Luis Figueredo (226 votos a 91) CARLOS ÁLVARO Segovia Martes, 19 diciembre 2017, 23:04

No hubo lugar para la sorpresa y los abogados segovianos depositaron su confianza en Julián Sanz Gómez, que venció con claridad a Juan Luis Figueredo (226 votos frente a 91) en las elecciones celebradas ayer en la sede colegial y en 2018 cogerá las riendas del Ilustre Colegio de Segovia. El rotundo triunfo de Sanz Gómez también supone un mayúsculo espaldarazo a la gestión que Julio Sanz Orejudo, el decano saliente, ha llevado a cabo durante los dos mandatos que ha permanecido en el cargo –un total de diez años–, pues el decano electo ha sido vicedecano y hombre de confianza de Sanz Orejudo durante todo este tiempo.

Con una participación que alcanzó el 60% (162) en el censo de abogados ejercientes (su voto vale doble) y el 16% (30) en el de no ejercientes, las elecciones para la renovación parcial de la junta de gobierno del Colegio de Abogados pusieron de manifiesto la responsabilidad y el compromiso de los letrados segovianos con la corporación. De los 270 colegiados ejercientes, 99 confiaron en Julián Sanz Gómez (198 votos por ese valor doble), y de los 191 no ejercientes, 28 marcaron el nombre del nuevo decano en su papeleta. En total, Sanz Gómez recogió 226 votos, 135 más que su rival, Juan Luis Figueredo, que abandonó la sala rápidamente y con cara de circunstancias nada más conocer el resultado. Figueredo obtuvo 45 sufragios de los ejercientes (90 por el valor doble) y tan solo uno de los electores no ejercientes.

La elección de Andrés Ricardo Martínez García como vicedecano, de César Fraile Casado como diputado 2º, de Elvira Sanz Rivas como diputada 4ª, y de Rosario García Albertos como bibliotecaria completó la renovación parcial de la junta de gobierno. Todos los cargos electos, incluido el decano, tomarán posesión próximamente.

Tras la votación, Julián Sanz Gómez (Boceguillas, 1949) agradeció el respaldo de los compañeros y valoró la labor desarrollada por su antecesor: «He sido vicedecano durante diez años y estoy muy identificado con todo aquello que se ha hecho en los dos mandatos de Julio [Sanz Orejudo]. Creo que han sido diez años muy productivos y es inevitable que haya continuidad. Evidentemente, los tiempos cambian, se legisla muy rápidamente y habrá que ir adaptando tanto las estructuras colegiales como la formación de los colegiados», manifestó. Entre los retos más inmediatos, la oficina judicial y las relaciones con los distintos órganos judiciales y administrativos: «Se trata de que nuestra labor redunde en beneficio de los justiciables».

Por su parte, Julio Sanz Orejudo, actual presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, expresó su satisfacción por el resultado: «Todos los candidatos que han estado conmigo en la junta de gobierno han resultado elegidos, lo cual me satisface mucho, máxime cuando ha habido una competición muy tensa, con formas muy discutibles que prefiero omitir. Los compañeros han sido muy inteligentes eligiendo a quienes han elegido. Esto acredita, por otra parte, que las cosas se han venido haciendo bien, con seriedad, rigor y absoluta honestidad. Yo salgo con la cabeza muy alta y con muchísima satisfacción. Solo me queda ponerme a disposición del nuevo decano porque sigo siendo miembro de este colegio y trataré de estar a la altura desde el consejo autonómico», dijo.

Julián Sanz Gómez será el vigésimo primer decano del Ilustre Colegio de Abogados de Segovia, fundado en 1838, después de Clemente Máximo de la Torre de Mercado, Juan Antonio Rivas del Campo, José Ruiz, Pedro Pablo Márquez, Ramón Sánchez de Tovar, Luis de Contreras y Mencos, Martín Bermejo Escalona, Valentín Gil Vírseda, Carlos de Lecea y García, Lope de la Calle Martín, Mariano González Bartolomé, Rufino Cano de Rueda, Gabriel José de Cáceres, Fernando Rivas García, Fernando Albertos Redondo, Antonio Sanz Gilsanz, Andrés Muñoz Gordo, Manuel González Herrero, José Antonio Sanz Castillo y Julio Sanz Orejudo.