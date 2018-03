Los jubilados de Segovia reclaman «pensiones dignas» antes que «rescatar a los bancos» Mercedes García (i), Francisco Sanz, Teresa Bellota e Isidro Sen, en el Centro de Día Hogar de San José. / Antonio Tanarro Los pensionistas salen hoy a la calle con una concentración este mediodía en la plaza de San Martín MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Sábado, 17 marzo 2018, 11:14

No todos tienen la información detallada. La edad y la experiencia vital de cada uno confiere una manera muy personal de ver las cosas, y no hay dos iguales. Mercedes García Sancho, natural de Matabuena, cumplirá 87 este año. Es viuda y vive sola en casa propia, dice que se vale por sí misma y pasa las tardes en el Centro de Día Hogar de San José; su pensión es mínima, de viudedad, y no recuerda la cuantía, pero rondará los 484 euros. «Con eso me vale, tengo las necesidades cubiertas», y tiene asumida la edad y que si necesitara algo le ayudarían sus hijos, pero dice que «estoy acostumbrada a vivir con poca economía, que es lo que me enseñaron de niña». Y por eso ni habla de caprichos: «Ni voy de viaje, solo de vez en cuando a Matabuena».

CC OO y UGT piden aumentos que permitan recuperar el poder adquisitivo Los sindicatos UGT y CC OO de Segovia respaldan las movilizaciones para reclamar «pensiones dignas» y una subida de las prestaciones de acuerdo con el índice de precios al consumo (IPC) y no la del 0,25% aprobada por el Gobierno. Manuel Sanz, secretario provincial de UGT, Agustín Díez, de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) del sindicato, y María Antonia Martín, de CC OO, convocaron «a toda la ciudadanía» a la concentración a la que acudirán este sábado a mediodía en la plaza de San Martín «sin signos distintivos», conforme a la convocatoria que ha realizado en toda España la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Una de las razones fundamentales para hacer visible la reclamación es la recuperación del poder adquisitivo perdido durante los años de la crisis, y para los sindicatos es «esencial» que las pensiones del sistema público se revaloricen con el IPC porque es «insultante» una subida del 0,25% «cuando el país está creciendo por encima del 3%», comentó Manuel Sanz. El fin último, dijo el secretario general de UGT de Segovia, «es modificar las políticas que nos han llevado hasta aquí», y también que estas políticas garanticen el futuro del sistema, pues los estudios realizados por los sindicatos, detalló María Antonia Martín, indican que «se puede destinar dinero desde los Presupuestos Generales del Estado sin subir los impuestos», además de que es necesario hacerlo para «acabar con la brecha de retribuciones entre hombres y mujeres también en las pensiones». La concentración cuenta con el apoyo del PSOE, cuyo secretario provincial, José Luis Aceves, manifestó que «es urgente que a través del pacto de Toledo se busque la sostenibilidad y la suficiencia de nuestro sistema de pensiones público». Según dijo, «la herencia del PP en las pensiones» es haber «fundido los 66.815 millones de euros del fondo de reserva que se encontró en 2011» y hacer «demagogia y apostar por los fondos privados».

Su situación es muy distinta de la que vive Teresa Bellota Navas, de 66 años. Divorciada, pensionista desde los 47 tras haber cotizado 16 años y medio, «pero hay más de dos años que no me reconocen», después de trabajar en la Choricera, primero en Cantimpalos, luego en El Cerro, en limpieza industrial. Cobra 630 euros al mes con un complemento de mínimos y tiene casa propia, pero aunque no tiene que ayudar a sus hijos (casados y trabajando) su situación no le permite «ni lujos ni imprevistos». Pagar la comunidad de vecinos, la contribución, los impuestos y las medicinas le dejan poco margen y «tienes que ajustarte tanto que no te puedes permitir un gasto extra».

Está afiliada a la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, «para defender nuestras pensiones y que nos las suban con el coste de la vida». Porque conoce casos dramáticos, como el de una vecina que cobra 370 euros al mes de viudedad. «Las pensionistas lo tenemos mucho peor que los hombres, y las de viudedad peor todavía porque solo cobran el 55% de la pensión del marido, da la impresión de que piensen que, muerto el marido, tendría que morir la mujer».

Si Teresa propone cambiar su pensión «a Rajoy, Montoro y Báñez por lo que ganan ellos», Francisco Sanz Herranz, sindicalista de UGT y 38 años cotizados en el Hospital General, lo que pide es que jubilados, jóvenes y toda la sociedad apoyen a los pensionistas y que los diputados y senadores, «que se han subido un 1,5% de aumento de sus retribuciones más un complemento variable con el IPC de este año, pregunten al pueblo si consentimos que se suban el sueldo, porque es el pueblo quien les ha autorizado». Francisco, casado y con hijas a las que ayuda con su pensión de 1.200 euros –«me considero casi un privilegiado»–, lanza otra pregunta: «Que me digan todos los partidos qué pueden comprar ellos con dos euros que han subido las pensiones». Y con todas las cifras de los presupuestos estatales en la cabeza tiene muy claro cómo garantizar las pensiones.

La ironía le sale de golpe a Isidro Sen del Río, de 65, que ha cotizado «49 años y 58 días» como conductor repartidor y está jubilado desde hace cuatro meses con una pensión de 1.056 euros, porque le descuentan 30 euros de IRPF y no ve «normal» que haya pensiones bajas y «presupuestos tan altos para defensa y para rescatar autopistas y bancos». Tiene dos hijos «y les tengo que ayudar porque sus sueldos no les da», y a él le da su pensión «para un viaje de vacaciones al año, pero con el Imserso, si no, no podría». Reclama a los políticos que «cuiden las pensiones» y que solucionen casos como el de su esposa, que trabajó unos años pero no cobra pensión porque cotizó menos de 15.