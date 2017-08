Los jóvenes de Cuéllar se mueven en los días previos a las fiestas Representantes de los jóvenes, con la concejala Sonia Martín. / Mónica Rico El Ayuntamiento atiende sus propuestas y suma a la programación un encuentro de ‘D’js’ y el concurso de limonadas MÓNICA RICO Cuéllar Miércoles, 23 agosto 2017, 13:49

La juventud de Cuéllar es una parte muy importante de sus fiestas. Este mismo verano varios de los jóvenes del municipio comenzaron a movilizarse a través de un grupo de Facebook con el fin de intentar incluir en la programación de fiestas novedades y actividades acordes con sus gustos, y, tras varias conversaciones y reuniones con el Ayuntamiento, finalmente algunas de sus propuestas se van a llevar a cabo, tal y como detalló ayer la concejala de Cultura, Sonia Martín, que apuntó que gracias a esta colaboración «nos ayudamos mutuamente» y destacó lo positivo de empezar a trabajar con los jóvenes y escucharlos, y también la importancia de que se vea la colaboración de las peñas no oficiales.

La primera de las iniciativas tendrá lugar esta misma noche, a partir de las 23:00 horas en San Francisco, con un encuentro de ‘Dj’s’, un espacio para los jóvenes a los que les gusta la música electrónica. Han sido ellos mismos los que han contactado entre los pinchadiscos de la localidad y municipios cercanos y han organizado el evento que contará con varios estilos, como los de Ciry y Llermo, encaminados al electro-latino, para seguir con más electrónica, house y EDM, con Insi y Jaime Lobo & Joka; y concluirá con ritmos más techno, de la mano de Jorge Bayón, Daniel Tiger y Rafa de Benito «los tres grandes de Cuéllar del ‘techno’», tal y como apuntaron los propios jóvenes. La entrada será gratuita.

La segunda será el próximo viernes y se viene desarrollando desde hace varios años de forma no oficial. Es el concurso de limonadas que surgió a través de una peña y que reúne a un buen número de jóvenes en la plaza de la Huerta Herrera. Este año el Ayuntamiento colabora con la dotación de los premios (lotes de embutido y entradas para los cortes) y los jóvenes se comprometen a la limpieza del lugar, para lo cual se les facilitarán contenedores y el material necesario. Cada grupo o peña elaborará su limonada y se beberá entre todos los asistentes. Cada peña tendrá un voto y entre los tres finalistas decidirá un jurado formado por miembros de la corporación, el coordinador de peñas y un representante de los jóvenes. La inscripción se abrirá a las 19:00 horas.

Otra de las cuestiones en las que también se ha trabajado con los jóvenes es en la necesidad de mejorar el pregón, por lo que se ha elaborado un documento con recomendaciones para tratar de conseguir un acto «que se ha estado distorsionando en cierta medida». Empujones, situaciones conflictivas, cristales y ropa mojada que se tira al aire o a los cables que cruzan la plaza son algunos de los casos que se tratan de evitar. Ello provoca que en ocasiones queden muchos espacios vacíos en el centro de la plaza, pues personas mayores y con niños prefieren ocupar lugares en calles aledañas y no tener que enfrentarse a este tipo de situaciones complicadas.

El documento incluye medidas sencillas y recomendaciones como no introducir en la plaza Mayor vasos, botellas u otros objetos de cristal, no lanzar botellas ni camisetas al aire, respetar el paso de la procesión y la comitiva, así como el desfile de peñas y no hacer avalanchas ni empujones. Además, se incidirá en reservar y acotar el escenario situado en la plaza Mayor para la Banda Municipal de Música, que acompaña la procesión y es la encargada de poner la música del ‘A por ellos’ en el inicio de las fiestas.