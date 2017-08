Jorge Drexler ensaya en Sepúlveda su nueva canción, ¿quieres escucharla? El cantante uruguayo Jorge Drexler. / El Norte La presentará en FB Live el 4 de agosto EL NORTE Segovia Martes, 1 agosto 2017, 17:50

El cantante uruguayo Jorge Drexler ensaya en la localidad segoviana de Sepúlveda 'Silencio', la nueva canción que presentará en Facebook Live el viernes 4 de agosto, según ha comunicado a través de su perfil de Twiter.

En Sepúlveda, Segovia, ensayando "SILENCIO" la canción nueva que voy a presentar en FB LIVE el viernes 4/8. Nos vemos!#SalvavidasDeHielopic.twitter.com/BY90KRRUjP — Jorge Drexler (@drexlerjorge) 29 de julio de 2017

No es extraño que el músico uruguayo realice el anuncio a través de un tuit, ya que Drexler desarrolla su faceta poética a través de Twitter con cierta asiduidad. «El Twitter en el que yo me muevo es un territorio literario que me gusta por sus limitaciones», aseguró en una entrevista a Europa Press. «Al ser tan breve, la comunicación se hace más dinámica y literaria. Los mejores palindromistas y aforistas del idioma español están en Twitter, que es el hábitat de toda la gente que practica la poesía y ha encontrado ese territorio al darse cuenta del valor de la palabra. Cuando con menos palabras logras decir lo mismo, cada una de ellas se carga de más significado», argumentaba.