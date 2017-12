Dos institutos de Segovia y uno de Palencia, finalistas del Premio Valores Democráticos Álvaro Gil Robles (i), Silvia Clemente, Fernando Rey y José Luis Vázquez, en La Granja. / Antonio de Torre El IES Jaime Gil de Biedma, de Nava de la Asunción, el IES Pañalara, de La Granja, y el IES Trinidad Arroyo, de Palencia, realizan los vídeos seleccionados por el jurado entre 76 de toda la comunidad EL NORTE Segovia Miércoles, 13 diciembre 2017, 23:11

El proyecto 'Solidaridad' del IES Trinidad Arroyo, de Palencia, 'Vacío' del IES Peñalara, de La Granja de san Ildefonso, y 'Muros de indiferencia' del IES Jaime Gil de Biedma, de Nava de la Asunción han sido seleccionados como finalistas en la primera edición del Premio Valores Democráticos organizado por la Fundación Valsaín con la colaboración de la Consejería de Educación, las Cortes de Castilla y León, la Fundación Villalar, la Diputación de Segovia y el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Los galardones, apadrinados por la UE y patrocinados por la Fundación Telefónica, serán entregados el 18 de diciembre en el teatro Juan Bravo, en un acto en el que se desvelará el proyecto ganador de los tres.

El consejero de Educación, Fernando Rey, la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, y el director del Centro de Estudios de la Fundación Valsaín, Álvaro Gil Robles, han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa en el Parador de La Granja los proyectos premiados con la nominación de finalistas, aunque el orden no se conocerá hasta el lunes en la entrega de los galardones.

Fernando Rey ha destacado el «alto» nivel de los 76 trabajos que se han presentado a esta iniciativa que fomenta la «creatividad» y está destinada a «educar a los escolares en competencias ciudadanas y democráticas», informa Efe.

Aunque se trata de una experiencia piloto para la que Castilla y León ha sido seleccionada, el consejero de Educación ha explicado que tiene «vocación de futuro», en especial, en un momento como el actual en el que los valores democráticos «están en crisis» tanto en España como en Europa.

Por ello, es previsible, según ha indicado, que acabe convirtiéndose en un premio nacional, e incluso, europeo de enseñanza y difusión de los valores democráticos.

Pedagogía

Asimismo, ha indicado el consejero que los vídeos, que han sido elaborados por los alumnos como parte del proceso educativo de este curso en equipos de tres y con un profesor, serán divulgados en los centros educativos de la comunidad para su explotación pedagógica.

Álvaro Gil Robles ha destacado el valor de un premio que ha logrado abrir el debate en los institutos sobre los valores que rigen la democracia y el humanismo.

Por su parte, el presidente de la Fundación Valsaín, José Luis Vázquez, ha señalado que es un proyecto que pone de relieve la importancia de «conocer, cuidar y cultivar» estas bases, que tal y como ha advertido «no vienen dadas, sino que hay que inculcarlas» en un momento en que los valores democráticos están en crisis en España y en el que en la Unión Europea hay «una grave crisis de humanismo».

Cataluña

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha sido aún más explícita. Al agradecer que la Fundación Valsaín haya puesto en marcha este premio en Castilla y León, que podría haberse iniciado en cualquier otra comunidad con el amparo de la UE, ha declarado que ha habido la «voluntad expresa» para que se desarrolle en la región y ha subrayado que «hemos visto como los acontecimientos de Cataluña han llevado a la crisis los valores democráticos que creíamos que todos compartíamos, como el respeto a las instituciones y a la ley, por unos políticos independentistas».

Según Clemente, «el futuro de una sociedad se basa en que inculque los valores democráticos», como hacen la Consejería y las Cortes, «que es donde se expresa la democracia, donde hacemos vivos los valores en cada pleno». Y ha agregado que «los escolares deben saber que estos valores no son el derecho a decidir basado en falsos hechos o historias torticeras, como han hecho los independentistas en Cataluña. No se puede decir que todos podemos votar, no todos todos los días, porque la votación es un procedimiento serio que hay que someter a la legalidad establecida».

Para la selección de los galardonados, entre los que han participado alumnos de todas las provincias de 3º,4º de ESO, 1º de Bachillerato y FP, el jurado ha tenido en cuenta el rigor, la claridad, la profundidad y la huella emocional que deja el visionado de los vídeos.