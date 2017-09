Un informe pondrá en claro la representación en la Fundación Caja Segovia Andrés Torquemada (segundo por la derecha), durante un Pleno del Ayuntamiento. / Antonio Tanarro El documento jurídico servirá para establecer la calidad de Andrés Torquemada en el organismo M. A. L. Segovia Domingo, 3 septiembre 2017, 13:46

No deben tener muy claro los componentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento en calidad de qué representación se sienta el concejal Andrés Torquemada en el patronato de la Fundación Caja Segovia, si es a título personal, aun habiendo sido nombrado por el pleno, o si representa a la administración municipal. Su argumento, expuesto en el pleno del viernes, de que hay otros patronos que no son cargos políticos y no representan a ninguna administración y, así, su responsabilidad es personal, no convenció al grupo de UPyD, que defendió una moción para dilucidar la situación y la representatividad de Torquemada en el patronato.

Tampoco convenció al portavoz de IU, que hace semanas que pidió su dimisión por no informar del acuerdo entre la Fundación Caja Segovia y Bankia que ha liberado al Torreón de Lozoya de la hipoteca. Ni a los grupos de Ciudadanos (C’s) y Partido Popular, que expresaron sus dudas e insistieron en la necesidad de contar con informes jurídico y si es posible independientes, como dijo García Orejana.

Todos los grupos, excepto IU, acordaron solicitar un informe jurídico, a la secretaría del Ayuntamiento o «a quien corresponda», para que aclare si el concejal socialista representa al municipio o está en el patronato a titulo personal, aunque la moción de UPyD pretendía que el pleno reconociera que la cierta es la primera opción y, por tanto, que entonces Torquemada tendría que dar cuenta al pleno de lo que se trate en el órgano rector de la Fundación Caja Segovia. Lo que no quedó claro, no obstante, es quién hará el informe.