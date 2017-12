Incendio en Sauquillo: «Si mi hijo no llega a quedarse dormido en el sofá, no lo cuenta» El fuego, que se inició en la casa del hijo de la alcaldesa, arrasa tres viviendas y parte de una cuarta ANA NUIN Segovia Lunes, 11 diciembre 2017, 12:34

«Ha tenido mucha suerte, si llega a estar arriba, en el segundo piso, no lo cuenta, pero afortunadamente se quedó dormido en el sofá». Todavía con el susto en el cuerpo, la alcaldesa de Sauquillo de Cabezas, María del Carmen Bermejo, relata cómo su hijo ha logrado salir por su propio pie de madrugada de su vivienda, que ha quedado devorada por un incendio que ha arrasado otras dos casas contiguas y parte de una tercera en la calle Segovia de la localidad. En sus palabras hay alivio, pero también mucho dolor: «La casa estaba recién acabada, la había reformado con sus propias manos, porque es albañil. Esta feliz porque su hija iba a venir de vacaciones, menos mal que no estaba...». Aquí se le quiebra la voz al pensar en lo que podría haber ocurrido si su hijo no se llega a despertar de madrugada. «Ahora mismo está en estado de shock, solo puede llorar. Lo ha perdido todo, su casa, todos sus recuerdos....». El dueño de la casa subió a dormir arriba y, sobre la una y media, oyó una especie de chisporroteo, y pensó que podía ser lluvia o granizo, porque miró la chimenea y vio que estaba apagada. Pero al subir al segundo piso, vio que se había prendido fuego. Es probable que una ráfaga de aire prendiera el hollín que se había ido quedando».

Cuando llegaron los bomberos, sobre las dos de la mañana, la vivienda estaba ya destrozada, al igual que la de al lado. Las tareas de extinción se han prolongado hasta casi las once de la mañana y finalmente han sido «tres y media» las casas arrasadas por las llamas, señalan fuentes del servicio de bomberos de la capital. Son casas contiguas, con estructura de madera, y eso facilitó la propagación de las llamas por los tejados. Solo la vivienda habitada por el hijo de la alcaldesa estaba habitada. El resto solo suelen ocuparse en verano.

La provincia ha vivido una oleada de incendios en viviendas del medio rural desde el pasado miércoles. El de Saquillo de Cabezas eleva a seis los incendios ocurridos en tan solo cinco días. El más grave fue el ocurrido en la madrugada del domingo en la Losa, que se cobró la vida de un hombre de 54 años, Gonzalo Arribas. La víctima era el padre de Dani Arribas, jugador de la Gimnastica Segoviana y concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Losa,