Iberpistas revisará su plan operativo invernal tras el colapso de la AP-6 Peaje de San Rafael. / Efe La concesionaria afirma que cumplió el protocolo supervisado por Fomento y que pidió permiso a la DGT para cortar las autopistas, ya que Tráfico «lo aprueba y ejecuta» CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Martes, 9 enero 2018, 22:29

Iberpistas defiende el protocolo de actuación seguido durante el episodio de nevadas del fin de semana. La concesionaria de las tres autopistas que recorren territorio segoviano asegura que cumplió con las pautas de intervención que marca el denominado Plan Operativo de Vialidad Invernal, que sigue activado desde el viernes 5, a las 21 horas.

Representantes de la empresa admiten que las circunstancias que confluyeron entre el sábado y el domingo son «excepcionales» y «extremas». La portavoz del departamento de prensa, Mireia Aldoma, hace hincapié en lo extraordinario y anómalo del infierno meteorológico que se vivió durante más de 24 horas y que contribuyó al colapso de las autopistas que explota la compañía, sobre todo de la AP-6 (Villalba-Adanero) en el entorno de El Espinar. «Hace al menos veinte años que no caía una nevada así», subraya la interlocutora de Iberpistas.

Las tres vías se encuentran abiertas a la circulación de todo tipo de vehículos desde última hora del domingo. De hecho, la mejoría de las calzadas y del tiempo ha propiciado que, durante la mañana de ayer, los destacamentos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que todavía estaban desplegados en los dos puntos más conflictivos –San Rafael y Villacastín– se replegaran de manera escalonada a los puestos de procedencia de Torrejón de Ardoz y de León, respectivamente. Así lo confirmaba Alberto Vázquez, de la oficia de comunicación pública de este cuerpo del Ejército.

El operativo que desarrolla la filial de Autopistas de Abertis es el que corresponde a una situación de «alerta máxima», apuntalan sus portavoces. Dicho despliegue cuenta con «la coordinación del Ministerio de Fomento y la Dirección General de Tráfico (DGT), en conexión con todos los agentes implicados, como Protección Civil, Cruz Roja y la Unidad Militar de Emergencias (UME)».

La compañía reitera que la coordinación ha seguido los cauces estipulados. Así replica a las críticas que está recibiendo por parte del Gobierno. Sin entrar en un cruce directo de recriminaciones sobre quién tiene la responsabilidad del caos del fin de semana, Iberpistas asevera y hace hincapié en que las intervenciones «siempre se llevan a cabo en coordinación con la Dirección General de Tráfico y bajo la supervisión del Ministerio de Fomento».

Al mismo tiempo, el director de la DGT, Gregorio Serrano, insistía ayer en distintos medios de comunicación en que no iba a presentar su dimisión, aunque su cargo está siempre a disposición de lo que decida el ministro de Interior. A su vez, descargaba buena parte de la responsabilidad de lo ocurrido sobre la espalda de la concesionaria de la AP-6. Serrano cuestiona la gestión llevada a cabo por la empresa de una situación muy complicada en una vía que es de peaje, en la que se juntaron las inclemencias meteorológicas con la operación retorno de Navidad y la falta de previsión y las «decisiones poco acertadas» de muchos conductores, que viajaron de noche y sin cadenas, ha esgrimido el máximo responsable de Tráfico.

Responsabilidad compartida

Algo más autocrítico se ha mostrado el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, quien apuntó ayer en un programa de televisión que «algo hemos hecho mal todos para que se produzca una situación de este tipo». En esta línea, y tras pedir disculpas a los damnificados por el caos, ha admitido que «las cosas no se han producido adecuadamente», por lo que ha conminado a «analizar, estudiar y ver por qué se ha producido esta situación», informa Europa Press. «Todos tenemos una parte de responsabilidad en esto», ha añadido Gómez-Pomar.

También ha precisado que es la concesionaria junto con la DGT la que toma las decisiones de si se cierra o se abre la autopista, mientras que «el Ministerio de Fomento no interviene en esta decisión». Ante las críticas sobre el procedimiento seguido, el secretario de Estado sostiene que la intervención del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que anunciaba la apertura de un expediente informativo a la compañía se produjo cuando recibió «toda la información necesaria». «Dependíamos de la información que nos tenía que trasladar Iberpistas –justifica–, por lo que no se trata de no explicar sino de esperar a tener una información que en este caso dependía del concesionario».

Por su parte, el director de la DGT ha precisado que, aunque el Ejecutivo central conocía el plan de vialidad invernal de Iberpistas, existe una concesión y es la compañía explotadora del contrato la que ha de gestionar su mantenimiento al ser una autopista de pago. Sin embargo, la compañía esgrime en su defensa que los permisos para el cierre de las autopistas se piden a la DGT, que es «la que lo ejecuta y la que lo aprueba».

Simulacro sobrepasado

En cuanto al expediente informativo abierto por el Ministerio de Fomento, la representante del departamento de comunicación de la empresa señala que «es habitual» cuando se produce una incidencia de este cariz. En estos casos, la Administración solicita la colaboración de los agentes implicados para «internalizar lo que ha pasado desde el punto de vista técnico y humano».

El fenomenal colapso del fin de semana está fuera de las previsiones que contempla el operativo invernal, insisten fuentes de la empresa. La cantidad de nieve caída y la constancia de las precipitaciones sobrepasan los simulacros que cada año se llevan a cabo para prevenir, precisamente, situaciones tan extremas. Iberpistas admite que ya está estudiando lo ocurrido y revisando aspectos del plan operativo como, por ejemplo, si se requiere incrementar los medios materiales y humanos.

Sucesión de medidas

Dicho dispositivo cuenta actualmente con la participación cada jornada de 170 personas, 31 máquinas quitanieves y diez vehículos ligeros de apoyo. Sin embargo, el monumental atasco del sábado por la noche impidió que los medios avanzaran por la autopista para despejar el camino. La portavoz de la empresa concesionaria deja claro que, en el episodio concreto de la gran nevada del fin de semana que convirtió la AP-6 en una ratonera con más de 3.000 vehículos atrapados, Iberpistas solicitó a la DGT el permiso para iniciar los cierres preventivos hacia las 17 horas del sábado para limpiar la calzada entre los kilómetros 80 y 60 en sentido a Madrid.

Los carriles en sentido a La Coruña entre los kilómetros 52 y 80 se cortaron en torno a las 17:45 del fatídico sábado, relatan fuentes de la concesionaria, debido al peligroso estado que estaba adquiriendo la carretera por culpa de la intensidad de la nevada. Antes, ya se había indicado la restricción de adelantamientos entre vehículos y a media mañana había cortado el paso a camiones y autobuses.

El escenario empeoró con el paso del tiempo y de los incesantes copos. La circulación continuó de manera intermitente hasta las 21 horas, que es cuando se vuelve a cerrar la AP-6 debido a la «acumulación de vehículos entre los kilómetros 63 y 67, y los 76 y 70», prosigue la explicación del la concesionaria. A partir de las 23 horas la fuerza de la nevada hizo ya imposible la circulación en AP-6, AP-51 y AP-61 que quedaron cerradas al tráfico.

En Navas de San Antonio

Hay municipios que también toman sus medidas ante la previsión de nuevas nevadas. Es el caso del Ayuntamiento de Navas de San Antonio, que ha abierto una artería alternativa para el desvío de los vehículos que puedan quedar atrapados en la AP-6. Esta opción deriva hacia la carretera N-V a través del camino municipal de Los Fruteros, tal y como ya se intentó negociar hace aproximadamente cuatro años. La importancia de este itinerario queda patente porque «fue utilizado para construir la autopista AP-6 y ha seguido utilizándose desde entonces con mucha frecuencia», argumenta el regidor de la localidad, Luis Miguel Pérez

Asimismo, dicho camino proporciona servicio al depósito de sal que Iberpistas tiene en este término para que funcione al cien por cien. El Consistorio se pone a disposición de la empresa para «llegar a un acuerdo en beneficio de ambas partes».