Los hosteleros critican las obras «inoportunas» en la plaza de Artillería Trabajos para trasladar los bolardos de granito, el pasado martes. / Antonio de Torre Cándido López señala la «poca sensibilidad» del Ayuntamiento al iniciar el traslado de los bolardos «en pleno puente de la Inmaculada» MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Sábado, 9 diciembre 2017, 10:58

El presidente de la Agrupación de Industriales de Hostelería de Segovia, Cándido López, ha recibido «bastantes quejas», a través de la oficina de la patronal y también «en la calle», de empresarios del sector y de particulares acerca de las obras comenzadas esta semana por el Ayuntamiento para trasladar los bolardos de la plaza de Artillería con el fin de ampliar el espacio peatonal en el lado oriental del Acueducto.

«La verdad es que iniciar las obras y cortar al tráfico una parte de la plaza de Artillería en pleno puente de la Constitución y de la Inmaculada me parece que es inoportuno», manifestó este viernes el presidente de los hosteleros segovianos. El comentario es suyo, pero afirmó que recoge el sentir de «empresarios del sector y de muchos ciudadanos», que consideran que «al comenzar las obras estos días la Concejalía de Urbanismo y Obras demuestra poquita sensibilidad hacia el turismo y los turistas».

Mejor esperar

López se suma así a las críticas expresadas por Raquel Fernández, portavoz del grupo municipal del PP, quien manifestó que empezar la sobras el martes era «una forma errónea de gestionar los plazos», y se preguntó «si no se podía haber esperado hasta la semana que viene, pues por las peculiaridades de esta semana tan sólo se va a poder trabajar un par de días y los inconvenientes que se generan son más que lo que se gana».

Son argumentos parecidos a los del presidente de la AIHS. Este recalcó que los visitantes que llegaran estos días en coche «se habrán encontrado con el corte de tráfico en la calle Ochoa Ondategui y con las obras de los bolardos, y seguro que les habrán causado algún quebradero de cabeza», y agregó que «se podía haber esperado, haber empezado las obras unos días después, y se habrían evitado los problemas por la aglomeración de tráfico y de gente».

Cándido López entiende «que haya prisa para hacer estas obras», pero a la vez confía en que los responsables municipales (él personaliza en la Concejalía de Urbanismo y en la de Obras) «se den cuenta de que no tenía sentido empezarlas durante el puente».

Con las obras ejecutadas ha sido desplazado uno de los bolardos de granito, el más próximo al paso de peatones de la calle San Juan, y otros tres han sido sacados de su emplazamiento para moverlos en los próximos días, ya que los operarios han cerrado también los agujeros donde estaban. Toda la zona de obra está delimitada por paneles de plástico.

A juicio de los hosteleros, estas obras y todo lo que conllevan no casan bien con la «enorme aglomeración de tráfico en la plaza de Artillería de estos días del puente, que no son días normales ni para circular ni para el aparcamiento», apostilló López, quien insistió en que «el caos se podía haber evitado solo con esperar unos días más, y también me lo comenta la gente de Segovia».