La pesada carga de los estereotipos: Los hombres siempre quieren sexo, son valientes y no lloran La periodista Ingrid Beck. Efe La periodista y activista argentina Ingrid Beck considera que la igualdad liberaría a los varones de los mitos EL NORTE Segovia Sábado, 17 marzo 2018, 12:01

El feminismo como sinónimo de una sociedad mejor se conseguirá con educación, conciencia y apoyo de la comunidad internacional, aseguró ayer la periodista y activista argentina Ingrid Beck, quien advirtió de que también supondrá «una liberación de los estereotipos que soportan los hombres». La codirectora de la revista ‘Barcelona’ e impulsora del movimiento #NiUnaMenos instantes abrió los diálogos del encuentro ‘Mujeres que transforman el mundo’, que se celebran en La Cárcel_Centro de Creación hasta el próximo domingo.

Beck señaló que los hombres están rodeados de decenas de estereotipos «pesados», como la necesidad de ser valientes, el mito de que no lloran o la presión de estar siempre dispuestos para el sexo, mandatos de los que, a su juicio, «podrían liberarse si lucharan por esa igualdad real». El 8-M se ha convertido en una fecha clave para España, igual que en Argentina lo fue el 3 de junio de 2015, cuando comenzó el movimiento #NiUnaMenos. No obstante, considera que queda un camino muy largo por recorrer, ya que «los hombres nacen con unos privilegios que mantienen desde siempre y no es fácil que los abandonen».

El machismo y la sociedad patriarcal «son problemas globales» que afectan a las mujeres de todo el mundo, por lo que «la solución también tiene que ser aportada de forma global y en una lucha conjunta», dijo Beck, quien insistió en la importancia del movimiento social como impulso de unas instituciones y una comunidad internacional que se rigen por la «burocracia» y que «tardan más de lo que deberían en medir la temperatura a la sociedad».

La activista argentina, quien dialogó con la periodista Marta Gómez Casas, reconoció que, aunque sea por imposición de la sociedad civil, es un «paso decisivo» que la ONU o el Grupo de los 20 tengan en su agenda a las mujeres con temas con la lucha contra los femicidios o la violencia machista. También defendió la sororidad como la principal herramienta política del feminismo para «tejer redes» y ser «solidarias» e instó a los hombres a que «dejen de reflexionar sobre las mujeres y comiencen a hacerlo sobre ellos mismos».

La legalidad del aborto es otro de los retos principales por los que, según Beck, tienen que unirse todas las mujeres porque, tal y como señaló, se trata de un asunto de salud pública y en pleno siglo XXI tendría que ser un derecho «incuestionable». Entre los logros más destacados que han conseguido las movilizaciones femeninas, destacó la creación de una conciencia, también la presencia en los medios de comunicación de los casos de violencia machista, el acoso o la discriminación salarial, así como que utilicen el término femicidio, en lugar de crímenes pasionales, para hablar de los asesinatos de mujeres por parte de un hombre, informa Efe. Por otra parte, se mostró optimista ante la implicación de los jóvenes en este proceso porque la desnaturalización de determinadas conductas es, a juicio de la activista, «un tema educacional que tiene que ir forjándose».

También en la revista satírica que dirige, ‘Barcelona’, tiene gran representación el machismo y la lacra que supone para la sociedad, ya que «la sátira es una gran herramienta para criticar de forma relajada temas difíciles», indicó.

Aunque las redes sociales se han convertido en un gran vehículo para la sátira cree que es importante que proliferen este tipo de publicaciones que evidencian realidades y dirigen la crítica hacia los poderosos de todos los ámbitos porque, según advierte, «si se ataca a los débiles ya no es sátira».