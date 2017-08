El hogar del folclore Cruz de piedra situada el centro de la plaza que indica la entrada a la iglesia parroquial del barrio de El Salvador. / Antonio Tanarro De Calle en Calle El grupo de danzas La Esteva tiene su sede en la plaza del Salvador desde hace diecisiete años CLAUDIA CARRASCAL Segovia Lunes, 28 agosto 2017, 17:53

La del Salvador es sin duda una de las plazas con más vida de Segovia y no por ser la más transitada, ni la que más comercios alberga, sino por los cánticos y danzas que se escuchan al pasar por ella. Jotas, fandangos, seguidillas, paloteos, danzas rituales, pasacalles o entradillas tradicionales de Segovia y su provincia conviven a diario con esta plaza, cercana al Acueducto, gracias a la asociación cultural Grupo de Danzas la Esteva, que ubica su sede en el número siete de este enclave. La Esteva lleva realizando su actividad en El Salvador desde el 2000, aunque este año celebra el 75 aniversario de la formación del grupo de danza y el 30 de su constitución como asociación.

«En los 17 años que llevamos en esta plaza nunca hemos tenido problemas ni quejas, hemos empatizado con el barrio, colaboramos con la asociación de vecinos y con la parroquia y nos involucramos en sus actividades, en definitiva, nos sentimos unos vecinos más», asegura Rosa Velasco, presidenta de la asociación. Esta entidad cultural cuenta con unos 220 socios en la actualidad, aunque 150 se encuentran en activo. Todos pagan una cuota trimestral de 12 euros, que permite a la asociación cubrir los gastos esenciales como el alquiler del local o la luz. Además, aquellos que reciben clases de canto, danza o instrumentos se tienen que matricular en los distintos grupos disponibles.

El objetivo principal de los implicados con el folclore de la tierra es disfrutar, pero también mantener y recuperar las tradiciones y las raíces culturales de Segovia para evitar que caigan en el olvido. Por eso, no solo se dedican a reproducir las piezas y bailes más conocidos, sino que profesores y expertos en la materia realizan una intensa labor de investigación y análisis para sacar a la luz el folclore de los diferentes rincones de la provincia.

La plaza del Salvador es testigo de las cientos de horas que dedican al año los socios de La Esteva para aprender, perfeccionar o enseñar este arte; así como de los numerosos ensayos que permiten a sus miembros actuar en diferentes puntos de la comunidad, del país y del extranjero. «Tenemos todas las fronteras abiertas», detalla Velasco. Por eso, cada año el grupo titular de baile, integrado por gente de entre 18 y más de 50 años, participa en festivales nacionales e internacionales de ciudades como Murcia, Badajoz, Pontevedra, Tenerife o Ibiza y cada dos años trasladan las danzas segovianas al extranjero.

Escasez de hombres

La implicación de los jóvenes con el folclore es fundamental para garantizar su pervivencia, explica la directora de La Esteva, quien se muestra satisfecha con el número de personas de entre 4 y 25 años que forman parte del grupo. Sin embargo, pide a hombres de todas las edades que no estigmaticen esta actividad cultural y que participen en ella, porque hay escasez de chicos en todos los grupos.

La Esteva acarrea un déficit anual de entre 12.000 y 15.000 euros, a pesar de que el grupo realiza actuaciones cuyos beneficios se destinan a gastos internos. No obstante, el déficit es cada vez mayor porque no logran solventar el gasto del festival internacional. «Hemos reducido los días de cuatro a tres y contamos con la colaboración de pueblos que lo acogen en itinerancia, pero en la ciudad no podemos mantenerlo porque se han reducido las aportaciones en más de un 50%», lamenta Velasco. Aunque, en su opinión, «el folclore es la hija más pobre de la cultura», no hay que dudar de que si existen el ballet clásico y otros estilos de danza y música, es porque antes ha habido unas tradiciones populares que lo han permitido. De ahí que, a su juicio, sea tan necesario que se sigan conociendo y descubriendo este acervo cultural.

Más de 100 de historia

En el número uno de esta plaza adoquinada y rodeada de árboles se encuentra uno de los seis institutos públicos de la ciudad de Segovia, el Ezequiel González, que cuenta con más de 110 años de historia. En este centro se imparte enseñanza bilingüe, además de varios ciclos de Formación Profesional de la rama sanitaria y de la madera y el mueble. Todavía existen en el entorno de la plaza casas y restos de antiguas industrias de paños, varias de ellas con los escudos picados desde la derrota comunera, relata Juan Antonio Folgado en su libro ‘Las calles y plazas de Segovia y sus barrios incorporados’.

El entorno de la plaza conserva casas y restos de antiguas industrias de paños

También se encuentra en ella la iglesia románica de El Salvador, que comenzó a construirse en el siglo XII. A pesar de las numerosas transformaciones sufridas con los años, todavía conserva algún vestigio mozárabe, especialmente, en la parte delantera del templo. La torre refleja sus diferentes edades y estilos artísticos y se pueden observar en su base piedras de Acueducto que se aprovecharon tras el derribo de algunos arcos del monumento durante la invasión musulmana. La segunda capa, de ladrillos colocados en perpendicular, es una marca típica de las construcciones musulmanas y el último tramo es el románico, con cuerpos ciegos y columnas doradas que terminan en el campanario.

La iglesia está formada por una sola nave a la que flanquean varias capillas laterales. Todavía conserva parte del ábside románico del templo del siglo XII y entre sus tesoros destaca una pila bautismal policromada de estilo gótico isabelino. Los retablos y otros elementos religiosos del interior de la Iglesia son, en su mayoría, de los siglos XVIII y XIX y destaca una Inmaculada de 1620 de Gregorio Fernández y una pintura de Francisco Camilo.