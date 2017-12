Herido grave un hombre de 30 años en un accidente en Juarros de Voltoya Una ambulancia del 112 de soporte vital básico. / El Norte En el vehículo viajaba otro acompañante que resultó ileso E.E. Segovia Martes, 26 diciembre 2017, 21:51

Un hombre de 30 años ha resultado herido grave tras salirse su coche de la carretera en el kilómetro 35 de la CL-605, en el término municipal de Juarros de Voltoya. Junto al herido, cuya identidad responde a las iniciales J.A.D.D., viajaba otro acompañante J.A.G., de 66 años, que salió ileso del accidente. Hasta el lugar de los hechos, registrado a las nueve de la mañana del martes, se ha desplazado una dotación de la Guardia Civil y personal sanitario del Servicio de Emergencias 112.

No ha sido el único accidente registrado en la provincia durante la jornada del martes. No ha habido que lamentar daños personales, pero sí materiales. Poco después de las once de la mañana, un conductor estaba «haciendo maniobras» y golpeó a otro que «ya estaba estacionado» en la Plaza de Universidad, informa la Policía Local. Por la tarde, en torno a las 16.00 horas, un vehículo se «ha salido de la vía y ha chocado contra la valla» en el víal interpolígonos.