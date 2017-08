Gordo sobre Bayón y Aceves: «Tienen liderazgo y una excelente formación» El secretario general del PSOE de Segovia y diputado nacional, Juan Luis Gordo. / Óscar Costa El PSOE da por hecho que el concejal y el procurador lucharán por el liderazgo provincial, aunque el actual secretario quiere evitar las primarias ENRIQUE YUSTE Segovis Sábado, 5 agosto 2017, 10:40

Ya hay fecha para que los socialistas segovianos elijan a su próximo secretario provincial. El 1 de octubre es el día escogido para que los militantes de la formación escojan entre las candidaturas que formalicen antes del próximo 5 de septiembre su deseo de dirigir el PSOE de Segovia en sustitución de Juan Luis Gordo, quien anunció hace dos meses que no se presentaría a la reelección tras nueve años en el cargo. La votación se producirá en el caso de que haya más de una candidatura que concurra a las urnas, deseo que no comparte el todavía secretario provincial y diputado nacional. Gordo espera que tanto José Luis Aceves como José Bayón, los dos nombres que suenan con más fuerza para optar a la Secretaría Provincial del partido, sean capaces de llegar a un acuerdo «llegado el momento, para no someter al partido a la tensión de unas primarias».

Gordo, quien aseguró mantener una «relación cordial» con Pedro Sánchez pese al intento de este de apartarle de la Mesa del Congreso, manifestó que desea «un partido consistente con el proyecto lo más sólido posible para Segovia en el futuro». Para lograrlo, apuesta por «trabajar todos en la misma dirección» una vez finalice un proceso de primarias que para Gordo no es indiferente y que «siempre polariza entre los que ganan y los que pierden». Por este motivo, pide «no generar heridas que se puedan evitar», aunque afirmó que «si no hay más remedio que ir a votar, lo haremos».

El líder provincial socialista declaró que ejercerá como tal hasta el último día, al tiempo que destacó las cualidades de los que se postulan para sucederle en el cargo. «Parece ser que va a haber dos candidatos que tienen mucha experiencia y que están en estos momentos en la comisión ejecutiva provincial. Los conozco muy bien y son muy válidos», apuntó el socialista, quien pidió a Aceves y Bayón –aunque sin nombrar a ninguno– que en el momento en el que alguno de ellos vea que no tiene opciones de ganar «sea generoso y renuncie».

No obstante, el diputado socialista aseguró que no hará pública su preferencia entre los dos candidatos, de los que dijo «tienen liderazgo, una excelente formación y criterio». Gordo incidió en las ganas, la dedicación y el tesón que requiere un proceso de primarias, así como en «la necesidad de un proyecto de gestión para poner encima de la mesa lo que necesita la provincia de Segovia». En este sentido, el diputado también mencionó uno de los principales aspectos a los que tendrá que hacer frente su sucesor en el cargo, como son las elecciones municipales de 2019. «Es muy duro para nosotros que no hacemos las candidaturas con coche oficial el proceso de reclutamiento de candidatos para las elecciones municipales. Esto requiere muchas ganas e ilusión», subrayó.

Actividad parlamentaria

El diputado socialista también hizo un balance de su actividad parlamentaria durante el último curso político, en el que ha registrado cerca de 200 preguntas escritas.

Entre las cuestiones que centrarán su actividad en el Parlamento a partir de septiembre, destacan propuestas para impulsar el desarrollo industrial en la comarca de Cuéllar y la zona periurbana de Segovia; la reanudación del proyecto del teatro Cervantes; la conexión de la SG-20 con los polígonos industriales y la estación del Ave; las obras del nuevo Palacio de Justicia o la situación de la Base Mixta, así como asuntos como la despoblación de Segovia y Castilla y León o la calidad del empleo.