Gimnásticos enamorados del barrio de San Lorenzo
El presidente de la Segoviana, Agustín Cuenca, y los jugadores Rubén, Javi Marcos y Quino prenderán este martes la mecha festiva en San Lorenzo
EVA ESTEBAN Segovia Martes, 8 agosto 2017

El barrio de San Lorenzo ya está sumergido en el ambiente festivo. Esta tarde, el pregón en la plaza del barrio y la popular gaseosada sacarán a la calle a cientos de peñistas para disfrutar de uno e los momentos más esperados por todos los vecinos.

Este año, los encargados de prender la mecha festiva serán el presidente de la Gimnástica Segoviana, Agustín Cuenca, y los jugadores del club Rubén, Javi Marcos y Quino. Si bien el primero no es del barrio, «pero tengo aquí muchos amigos y familiares», afirma, los tres jugadores mantienen un gran vínculo con San Lorenzo, puesto que todos ellos proceden del mismo:«Es muy especial, llevo viviendo en San Lorenzo desde los cinco años», señala Quino. «Es un momento muy especial ante mi gente», apostilla Javi Marcos. Conocen el popular barrio del arrabal –que en la antigüedad estaba poblado por hortelanos y vaqueros– mejor que nadie. Por sus calles han corrido y jugado, y han fraguado sus amistades, por lo que se trata de un acontecimiento «emotivo», tal y como afirma Javi Marcos. Tiene 22 años, juega en la posición de defensa y aunque en la actualidad vive en San Cristóbal de Segovia, tiene claro donde están sus orígenes: «Es mi barrio, donde me he criado, tengo allí a mi gente», afirma. En San Lorenzo están sus amigos de toda la vida, con los que comparte peña y panda, llamada La Cosecha del 95.«En las fiestas nos juntamos todos, ves a gente que, por circunstancias, en otros momentos no es posible», señala el futbolista.

«Es una gran oportunidad ante la gente que nos conoce de toda la vida», asegura Quino, quien además ha sido el encargado de elaborar el grueso del contenido del pregón:«En el discurso queremos reflejar lo que tenemos en mente, la emoción por vivir una ocasión única y agradecer al barrio y a sus gentes esta oportunidad», manifiesta.

Agustín Cuenca será el encargado «de presentar a los jugadores y agradecer la posibilidad de dar el pregón», indica el presidente. No es una experiencia novedosa y desconocida para él, puesto que «hace unos 10 años» tuvo la «suerte» de ser pregonero en San Lorenzo:«Me hace mucha ilusión poder repetir esta experiencia», sostiene.

Premio al trabajo

Hace dos meses y medio, el pasado 27 de mayo, la Gimnástica Segoviana logró el ascenso a Segunda B tras derrotar al Atlético Malagueño. Era el tercero ascenso de su historia,el anterior se había producido en 2011. La ciudad se volcó con el club y fueron más de 3.000 los aficionados que ocuparon los asientos del estadio de La Albuera. Por ello, el pregón también es una forma de reconocimiento y gratitud por la gesta conseguida:«Es un premio al trabajo y a la ‘Sego’ por el ascenso», indica Quino.Aunque hayan sido tres los futbolistas escogidos por su conexión con el barrio, el presidente del club lo tiene claro:«Es un reconocimiento por el ascenso del equipo», afirma Cuenca.

Las actividades que tendrán lugar hasta 13 de agosto son muchas y muy variadas, con un claro protagonismo de la música y de los festejos taurinos, actos que se llevan dos terceras partes de un presupuesto, que rondará los 135.000 euros. Pero no solo con la jarana nocturna y los tradicionales encierros, los únicos urbanos que tienen lugar en capitales de Castilla y León de los pocos de España, se divertirán vecinos y visitantes. Desde primera hora de la mañana habrá un amplio abanico de propuestas con las que la comisión de fiestas pretende dar un nuevo impulso a los festejos. «Las noches de fiesta con las orquestas y los encierros ya cuentan con mucha afluencia de gente. Queremos darle una vuelta al programa diurno potenciando sus actividades, sobre todo las infantiles», explicó el vicepresidente de la comisión, Guillermo San Juan.

No faltarán tampoco las comidas populares, los conciertos, los campeonatos para peñistas o las actividades lúdico-deportivas, como un tobogán acuático gigante o una nueva edición del Grand Prix.

Habrá cuatro encierros nocturnos, el miércoles, jueves, sábado (doble) y domingo, además de uno diurno (también el domingo). El viernes no habrá encierros, pero sí un concurso de recortes en la plaza de toros con 16 de los mejores recortadores del panorama nacional: «No acudía mucho público al festival taurino y decidimos sustituirlo », subraya Javier Alonso, presidente de la Comisión de Festejos del barrio de San Lorenzo.