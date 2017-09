«En Garcillán no hay reina ni rey, en fiestas se nombran mozos y damas» Ascensión Arribas, alcaldesa de Garcillán. / El Norte La regidora anima a sus vecinos a colaborar en la organización de las fiestas ya que duda si podrán seguir saliendo adelante LAURA MARTÍNEZ Garcillán Martes, 5 septiembre 2017, 11:45

La novena y el concurso de tortillas del jueves abrirán las fiestas de Garcillán, pero el pregón inaugural, a manos de los quintos, no será hasta la medianoche del viernes. Durante el fin de semana, en el salon del ayuntamiento se celebrará la VIII Feria de Artesania Villa de Garcillán, con puestos de cerámica, vidrio, joyería artística, pintura, grabado, etcétera, y también tendrá lugar la segunda Exposición de Bonsáis. Es parte de un programa que la alcaldesa, Ascensión Arribas, califica de complicado a la hora de organizarlo ya que lo hacen entre los quintos y el ayuntamiento.

–¿Hay alguna novedad en la programación respecto a años anteriores?

–La verdad es que el programa es más o menos igual que el de año atrás. No hay comisión de fiestas ni asociaciones así que entre los quintos y el ayuntamiento organizamos la programación como podemos.

–¿Cuál considera que será el plato fuerte de las fiestas?

–Sobre todo, la romería. Hay mucha devoción por la virgen de la Piedad y mucha gente viene a la misa y a la procesión, después se realizan bailes tradicionales. Incluso hay personas que se desplazan hasta aquí solo para participar en la romería. Las orquestas y las comidas tradicionales también congregan a mucha gente.

–¿Quién va a las fiestas de Garcillán?

–Gente del pueblo que no vive aquí habitualmente, gente de los pueblos de alrededor y, también mucha gente de Segovia ya que solamente nos separan unos 17 kilómetros. Además, los jóvenes, sobre todo, traen amigos de Madrid.

–¿Quién será el pregonero?

–Los quintos serán los pregoneros. Llevamos 3 ó 4 años que el pregón lo dan los quintos. A todos nos gusta mucho. Antes teníamos pregonero, pero la crisis y la necesidad de recortar en gastos de las fiestas, nos obligó a prescindir de ello.

–¿Nombrarán rey y reina?

–No, en Garcillán se nombran damas y mozos. En esta ocasión, son siete, tres chicas y cuatro chicos los que se encargarán de la representación de los jóvenes durante las fiestas. Los eligen los quintos del año anterior y también son ellos los que les ponen la banda.

–¿Aumenta el censo del pueblo durante las fiestas?

–Sí, en verano en general, y sobre todo durante las fiestas, aumenta el censo considerablemente.

–¿Con qué presupuesto cuenta el ayuntamiento de Garcillán para estos días festivos?

–Tenemos unos 20.000 euros de presupuesto del ayuntamiento. Por otro lado, los quintos piden una colaboración a los vecinos del pueblo de diez euros para financiar alguna de las actividades. Las orquestas, es de las cosas a las que mayor parte del presupuesto se destina y eso, por ejemplo, se paga con el presupuesto del ayuntamiento.

–A parte de las fiestas, ¿qué proyectos afrontará el ayuntamiento de Garcillán?

–Uno de nuestros quebraderos de cabeza es el colegio, no tenemos alumnos suficientes y es casi seguro que nos lo cierren. Además, tenemos que solucionar el problema de los nitratos en el agua que consiste en hacer una perforación más profunda en el pozo del que sacamos el agua. Lo estamos haciendo en dos fases porque es muy costoso y se lleva todo el dinero del ayuntamiento.

–¿Qué se espera de las fiestas de este año?

–Esperamos que la gente se lo pase bien y se porte bien, que no haya peleas y se respete el mobiliario urbano. Hay que reconocer, que, últimamente no hemos tenido problemas ni altercados en este sentido. Por otra parte, me gustaría hacer un llamamiento para que la gente se anime a colaborar más en la preparación de la fiestas. Al final somos el ayuntamiento y los quintos quienes lo organizamos y cada vez son menos. Como no se colabore, no sé que va a pasar con las fiestas de Garcillán, sinceramente.