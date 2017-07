El PP garantiza que el Palacio de Justicia estará listo a finales de 2020 Terrenos donde se levantará el Palacio de Justicia. / Antonio Tanarro Los senadores, que mantienen «continuo contacto con el Ministerio» no albergan «ninguna duda» sobre el cumplimiento del calendario previsto pese a la quiebra de Isolux EL NORTE Segovia Miércoles, 19 julio 2017, 13:26

Los senadores del Partido Popular, Paloma Sanz, Juan Ramón Represa y Juan Carlos Álvarez, aseguran, «sin albergar duda alguna», que los plazos e inversiones previstos para la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Segovia se cumplirán dentro del programa establecido en el contrato de adjudicación de obra. Los parlamentarios aseguran que mantienen «continuo contacto» con el Ministerio de Justicia para el seguimiento de la evolución de la ejecución del proyecto y quieren «transmitir a todos los segovianos la tranquilidad de que el mismo se verá hecho realidad a finales del año 2020».

Los representantes populares responden así a las dudas surgidas después de que la empresa adjudicataria de las obras, Isolux Corsán, haya solicitado el concurso de acreedores. De hecho, el diputado socialista Juan Luis Gordo ha presentado una pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito, sobre el futuro de las obras del edificio, que concentrará todas las sedes judiciales de Segovia

Según los representantes del Partido Popular por Segovia en la Cámara Alta, «no hay motivo para alarmar a la población ni a los colectivos más afectados, como pretenden hacer determinados representantes políticos del PSOE, que en las últimas fechas han querido sembrar dudas sobre su viabilidad dentro de los plazos establecidos y cuestionando los créditos presupuestarios previstos en los Presupuestos Generales del Estado tanto para el presente año como para los sucesivos».

Con la reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 «se ha dado otro paso más hacia la consecución del nuevo edificio de Justicia a pesar del voto en contra de los socialistas tanto en el Congreso como en el Senado, que, con su oposición a los mismos, se han colocado en contra de todas las inversiones previstas para nuestra capital y provincia».

Los senadores segovianos afirman que les alegra «que el señor Gordo se interese ahora por este proyecto, que Segovia tiene contemplado en los PGE, aunque su voto haya sido contrario a los mismos, con lo que es de esperar que para el próximo otoño, época en la que se tramitarán los PGE para 2018, reflexione y vote a favor de que se aprueben las partidas presupuestarias conducentes a la conclusión de este y otros proyectos para nuestra provincia, votando a favor de los mismos; aunque también es de suponer que todo el PSOE se posicione en contra de ellos».

En cuanto a la situación patrimonial de la empresa adjudicataria y su futura actividad, los parlamentarios populares explican que «desde un punto de vista procesal, dependerá, en su caso, de las resoluciones judiciales que recaigan, pudiendo contemplarse diversas soluciones ante posibles contingencias contrarias a la misma, las cuales afectarán por igual a cualquier relación de dicha empresa con los posibles acreedores o personas que mantengan relaciones contractuales con ella, porque la posible situación concursal no es ni caprichosa ni selectiva», Por ello, recomiendan a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, «que no haga aseveraciones tan contundentes como que la situación de la empresa adjudicataria de la obra sí tendrá consecuencias para la ejecución del Palacio de Justicia y que, sin embargo, en nada afectará a instalaciones municipales, cosa que, en su caso, corresponderá al juez competente y no a la voluntad o parecer de la regidora municipal». Los parlamentarios populares recuerdan a la alcaldesa que las obras se adjudicaron a finales del año 2015 y no se iniciaron hasta septiembre de 2016 «porque fue la propia alcaldesa la que provocó el retraso del inicio de las mismas varios meses al no tener previsto un lugar alternativo donde ubicar el recinto ferial de las ferias y fiestas de Segovia, a lo que accedió el Ministerio y, como dicen, motivó el retraso del inicio de las obras».

Casi 12 millones de euros

Las obras fueron adjudicadas por un importe de 11.900.471 euros a la unión de empresas Isolux-Corsan-Corviam, con un plazo de ejecución de 55 meses en cinco anualidades. «En el año 2016 se invirtieron 363.500 euros, para el año 2017 se prevé y se mantiene llegar a la cifra de 1.348.000 euros, para los años 2018 y 2019 la cifra asciende a 1.467.000 euros cada año, y la culminación será en 2020 con una inversión de 7.254.971 euros», subrayan los populares.

El proyecto se está llevando a cabo en el solar sito en el barrio de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia junto a la sede de los bomberos y la Policía municipal, sobre una superficie de 12.000 metros cuadrados. La actual dispersión de los juzgados, en cinco ubicaciones distintas en Segovia capital, hace imprescindible la construcción de este nuevo edificio, que albergará todos los juzgados de Segovia: seis juzgados mixtos (primera instancia e instrucción), el de lo penal, el de lo social, el contencioso administrativo y el de menores, así como el de lo mercantil. También será sede de la Fiscalía, Registro Civil y otras dependencias para juzgados de apoyo, servicios comunes, salas de vistas y otras para abogados y procuradores.