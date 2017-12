El fuerte viento de la borrasca Ana motiva el cierre de La Pinilla El viento levanta la nieve de la estación de esquí de La Pinilla en una imagen de archivo. / De Torre Ha habido rachas de hasta 90 kilómetros por hora EVA ESTEBAN Segovi Domingo, 10 diciembre 2017, 22:33

La tan temida borrasca atlántica bautizada como Ana complicó en la jornada de ayer la operación retorno del puente festivo más largo del año en algunas carreteras de Castilla y León y en la provincia de Segovia motivó el cierre de la estación de esquí de La Pinilla, en el término municipal de Cerezo de Arriba, donde se alcanzaron rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. «A primera hora de la mañana he subido y, tras ver el viento que hacía y consultarlo entre los compañeros, hemos estimado adecuado no abrir hoy», explica el director de las instalaciones, Ángel González. «Cuando hay vientos de más de 80 kilómetros por hora, es obligatorio no poner en marcha los telesillas», señaló.

La decisión de cierre se adoptó al considerar que era «solo el inicio» de lo que podría suceder durante toda la jornada, aunque los vientos más fuertes se esperan para esta madrugada. Tal y como se explica en el perfil de Facebook de La Pinilla, se epera una semana «movidita» porque la ciclogénesis explosiva Ana dejará una cota de nieve de «entre diez y quince centímetros». Una oportunidad para «fabricar nieve» con la vista puesta en el próximo fin de semana. «Evaluaremos la situación para poder planificar los trabajos de toda la semana», afirmó González.