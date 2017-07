Las fuentes de La Granja cumplen con Santiago pese a la sequía

Con motivo de la festividad de Santiago Apóstol y como es tradición, en la tarde de este miércoles han corrido siete de las ocho fuentes monumentales de los Jardines del Palacio de La Granja de San Ildefonso. La Cascada Nueva ha sido la única que no ha podido deleitar a los que hasta allí se han acercado ya que se encuentra en proceso de rehabilitación. «El mármol que la decora va a ser sustituido por piedras nuevas sacadas de la misma cantera de donde salieron las primigenias», dijo Luis Vallejo, encargado de las fuentes de Patrimonio Nacional.

Galería de fotos Encendido de las Fuentes de la Granja el día de Santiago

Con una asistencia que ronda las 5.000 personas, según datos de Patrimonio, se ha observado un pequeño descenso en comparación con ediciones anteriores. El motivo que se da a esta bajada de afluencia es que la cita ha tenido lugar un día en mitad de semana y, también, a que se requería comprar entrada previa por valor de cuatro euros.

01:24 Vídeo.

Sin duda, el día fuerte será San Luis, jornada en el que la entrada es gratuita. Será una de las oportunidades para admirar este llamativo atractivo acuático. Aunque los sábados, desde la semana pasada, a las 22:30 horas, está previsto que funcione la fuente de Los Baños de Diana. «Tres minutos me has divertido pero tres millones me has costado», frase que se le atribuye a Felipe V, quien encargó su construcción a principios del siglo XVIII, una vez la vio terminada. Se iluminará todo el paseo que conduce a dicha edificación e incluso la propia fuente. Esta será la única en activo, a pesar de ser la que mayor número de litros de agua consume, ya que consta de un circuito cerrado.

Menos días por la sequía

Es debido a la sequía que afecta al estanque de El Mar, surtidor que abastece las fuentes, por lo que Patrimonio Nacional ha decidido reducir el número de veces que las figuras mitológicas que ornamentan los jardines expulsen agua a través de sus chorros.

Y es que, a pesar de haber firmado un convenio con el Ayuntamiento del Real Sitio, a través del cual se traspasaría agua desde el embalse del Pontón a El Mar, aún no se ha ejecutado. Según fuentes de Patrimonio, lo principal ahora mismo es el abastecimiento a la población, sin embargo, dejan la puerta abierta a la posible puesta en marcha de la programación inicial si mejorase la situación de ambos depósitos de agua.