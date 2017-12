Francisco Vázquez: «¿La máxima obra en una legislatura es cambiar doce bolardos diez metros?» Francisco Vázquez, durante el pleno de la Diputación Provincial. / Antonio de Torre El presidente provincial critica la actitud del Ayuntamiento de la capital a la hora de negociar con otras instituciones QUIQUE YUSTE Jueves, 21 diciembre 2017, 22:49

Francisco Vázquez, presidente de la Diputación Provincial, acostumbra a dejar grandes titulares en contra del Ayuntamiento de Segovia en los actos públicos que preceden al comienzo de periodos vacacionales. El pasado verano, durante la presentación del informe de gestión del ecuador de su segundo mandato al frente de la institución provincial, el también concejal en el Consistorio de la capital culpó al equipo de gobierno de Clara Luquero de no aprovechar la cercanía de Segovia a Madrid para frenar la despoblación en la provincia. Este jueves, durante el último pleno de la Diputación del presente año, volvió a cargar contra la gestión que realiza el Ayuntamiento de Segovia, aunque en este caso en materia de inversiones. Sus criticas se centraron en la poca capacidad negociadora que muestra el equipo de gobierno socialista a la hora de lograr la implicación de otras administraciones, tanto autonómicas como nacionales. Y para reafirmar su argumento, no dudó en poner a la propia Diputación y al Partido Popular como ejemplos a la hora de alcanzar entendimientos. «Yo podía haber llegado a acuerdos con asociaciones y haber excluido a quienes no piensen como nosotros», afirmó Vázquez durante un pleno en el que logró el apoyo de los socialistas para los presupuestos de la institución. «Los acuerdos siempre se toman entre diferentes. Hay otros que dicen que llegan a acuerdos con la sociedad y excluyen a los que no piensan cómo ellos. Yo creo que eso no es dialogo», afirmó.

El presidente de la institución provincial argumentó su crítica en los acuerdos de la Diputación con la Junta de Castilla y León y con el gobierno de la nación con respecto al Palacio de Congresos. La administración autonómica se comprometió a otorgar una subvención de 6,9 millones de euros para la conclusión de una infraestructura cuyas obras de finalización están divididas en tres fases: actuaciones en el inmueble, accesos y aparcamientos y equipamiento del Palacio de Congresos. Para ésta última estaba prevista una partida aproximada de un millón de euros, que finalmente será empleada para inversiones en carreteras y municipios de la provincia. En su lugar, la Diputación Provincial iniciará las gestiones con la Administración General del Estado para que sea ésta la que se encargue del equipamiento.

Pero no será la única ayuda que pedirá la institución provincial al gobierno de la nación. También solicitarán su colaboración para conectar el Palacio de Congresos con la estación del Ave. «Yo me reuní con Ana Pastor cuando era ministra, también con el actual ministro Íñigo de la Serna», confirmó Francisco Vázquez. El objetivo es lograr su ayuda para construir una carretera que sería de titularidad provincial. «Lógicamente me contestaron que la iniciativa tiene que ser de la Diputación Provincial, pero no se apartaron de colaborar con el proyecto que en su momento estará en los presupuestos», atisbó el también secretario autonómico de los populares.

«¿Y tú qué?»

«Fíjense en la diferencia de comportamiento de este presidente y de esta corporación que llega a acuerdos con la Junta de Castilla y León para hacer una infraestructura (el Palacio de Congresos) que yo creo que es importante», expuso el también concejal en el Ayuntamiento de Segovia, quien volvió a comparar a la capital segoviana con la abulense: «El Palacio de Congresos de Ávila deja cada año 20 millones de euros; el de Segovia, cero, porque no le hay», subrayó.

«La forma de actuar de esta corporación es dialogar y tratar de firmar convenios con el Ministerio para hacer una infraestructura en lugar de imponer», indicó. Una actitud que en su opinión contrasta de forma clara con la de otras administraciones gobernadas por el Partido Socialista, como el Ayuntamiento de Segovia. «Piden que se lo hagan todo. Que no hay teatro Cervantes, que me lo hagan; que no hay universidad, que me la hagan; que no hay hospital, que me lo hagan; que no hay SG-20, que me lo hagan. Pero bueno ¿Y tú qué? ¿La máxima obra en una legislatura es cambiar doce bolardos diez metros? ¿Eso es todo lo que se hace en una legislatura?», se preguntó el presidente de la institución provincial, quien también acusó al Ayuntamiento de Segovia de solicitar dinero de más para sus inversiones. «Si para construir algo. en vez de 6 o 7 millones pides 70, pues al final no te lo hacen. Así de claro», terminó Francisco Vázquez, quien concluyó su crítica pidiendo a los diputados del Partido Socialista que trasladen «el talante que ustedes tienen aquí» a las administraciones en las que gobiernan. «En otros sitios no es así».