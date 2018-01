Francisco Vázquez apunta la necesidad de renovar el proyecto de Las Edades del Hombre Vázquez (i), durante la visita a la exposición 'Reconcliliare' en Cuéllar. / M. Rico El presidente de la Diputación de Segovia considera que ‘Reconciliare’ fue «perfecta» desde el punto de vista organizativo, pero que faltó más promoción EL NORTE Segovia Lunes, 1 enero 2018, 18:44

El presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, ha admitido que el proyecto de Las Edades del Hombre puede necesitar una renovación como vía para garantizar su futuro. En una entrevista a Europa Press, Vázquez señala que quizá ese modelo requiera «una pensada» por tener un recorrido de «muchos años», aunque recalca que no es un asunto que dependa de la institución provincial, sino de la Fundación y de la Junta.

En cuanto a la exposición ‘Reconciliare’, que se desarrolló en Cuéllar, Vázquez afirma que fue «perfecta» desde el punto de vista organizativo. No así desde el promocional. Un ámbito en el que, a su juicio, «ha faltado más». No obstante, realiza un balance «muy positivo» y destaca que la Diputación ha cumplido con todos los compromisos adquiridos de antemano en torno a la muestra en la villa mudéjar. Incluso se han acometido «algunos que inicialmente no se habían planteado».

Vázquez puntualiza que se actuó no solo en lo que atañe de manera más directa a la exposición, sino también con obras en el propio municipio, así como actividades y exposiciones, además de actuaciones en el Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque o en el santuario de El Henar.

También subraya el responsable de la institución provincial que la segunda edición del Fin de Semana Turístico se ha llevado este año a la comarca cuellarana, al igual que otras actividades de promoción de productos segovianos. Francisco Vázquez llama también la atención sobre la exposición que se organizó en Aguilafuente en torno al Sinodal y la imprenta.

Mantener la situación

Lo que queda, según el presidente de la Diputación, es que se ha puesto a Cuéllar «en el mapa», con una situación que «ahora hay que mantener», ya que han abierto algunos negocios y se ha multiplicado la asistencia a acontecimientos que se ofertan en esa zona. Así, el presidente de la institución provincial ha calificado el paso de Las Edades como un «revulsivo».

Por otro lado, ha garantizado que la Diputación apoyará el afán de Cuéllar de lograr el reconocimiento para sus encierros como Fiesta de Interés Turístico Internacional. No obstante, reconoce que es un objetivo «difícil» por las repercusiones, requisitos y avales que se exigen, aunque confirma un apoyo como el que se ha brindado a la Junta de Cofradías de Segovia para que consiguiese la declaración de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa de la ciudad.