«Tenemos un día más de fiestas y cambia el concepto del desfile de peñas para atraer a más gente» El alcalde, Máximo San Macario. / El Norte Cantalejo El 70% del presupuesto, que se ha rebajado respecto a 2016, va destinado a los festejos taurinos LAURA MARTÍNEZ Cantalejo Lunes, 14 agosto 2017, 13:02

Como es habitual en Cantalejo, localidad donde la tradición taurina está muy arraigada, estos festejos se llevarán el grueso del presupuesto, en concreto un 70%. Aunque el dinero destinado a las fiestas se ha recortado en cerca de un 10% respecto al año pasado, el programa está repleto de propuestas atractivas.

–¿Hay alguna novedad respecto a otros años en el programa?

–Grandes novedades no hay. Sin embargo, este año contamos con un día más de fiestas, que supone más charanga, más orquesta y más toros. También hemos modificado el concepto del desfile de peñas con el objetivo de que no sea tan desperdigado y atraer a más gente. Será una bajada de peñas con sorteo de premios para los participantes, sorpresas, confeti y cañón de ruido.

–¿Cuál va a ser el plato fuerte?

–Tradicionalmente, las orquestas, los encierros y los festejos taurinos, pero últimamente el vermú amenizado con charanga está tomando mucha importancia. La charanga La Atrevida acompaña su música con una fiesta holi de colores. Además, para los más pequeños hemos preparado una actuación de magia, fiesta de la espuma y el encierro del chupete, que también congrega a muchos padres y familiares que les acompañan.

–¿Cuáles son los actos a los que suele acudir más gente?

–Los actos citados previamente son los más numerosos en cuanto a público asistente. Con los encierros se llena el pueblo y también con las charangas. En estas actividades se mezclan públicos de todas las edades, que es lo bueno. Los actos religiosos en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque también tienen una gran cantidad de público, en gran medida gracias al coro de Cantalejo.

–¿Las fiestas de Cantalejo reciben muchos visitantes?

–Son las primeras de la comarca y viene gente de los pueblecitos de alrededor, como Sebúlcor, Navalilla, San Miguel, por poner algunos ejemplos. Pero el espectro de forasteros que se acercan a nuestras fiestas, desde hace unos años, se ha ampliado a toda la provincia. La gente que pasa sus vacaciones por la zona tampoco duda en formar parte de los festejos, sobre todo, el fin de semana.

–¿Quién será el encargado de dar el pregón este año?

–Los pregoneros serán Javier Lobo y César Casado, que se encuentran al frente de Cruz Roja y Protección Civil. Ellos son los que dan vida a estas instituciones y hemos decidido agradecer el papel que representan. Siempre se encargan de dar ayuda a aquellos que lo necesitan y son reconocidos por todo el mundo.

–¿Aumenta el censo del pueblo con motivo de las fiestas? ¿Y en verano en general?

– Sí, y sobre todo lo sabemos por el consumo de agua, que se dispara dos o tres veces más que el resto del año. Sinceramente, me gustaría que este aumento de población durase una temporada más larga, o incluso todo el año. Cada vez hay menos gente en los pueblos y aquellos que veranean ya no pasan aquí todo el periodo estival, como ocurría años atrás. La gente opta por las zonas costeras, de playa, o por no salir de las ciudades en las que residen. Recuerdo que hace quince o veinte años, mis amigos, por ejemplo, venían al pueblo a pasar el verano y ahora, la mayoría de la gente, viene expresamente a las fiestas, o en ocasiones contadas.

–¿Cuál es el presupuesto que se destina a las fiestas?

–Este año ronda los 300.000 euros y solo en toros se nos van 210.000. El dinero supone entre un 5 y un 10% menos que el destinado el año pasado, ya que hemos tenido que recortar un poco. Por otra parte, los toros nos reportaron el año pasado uno 100.000 euros y las orquestas no tienen retorno económico. Estos dos asuntos son los que se llevan la mayor parte del presupuesto.

–¿Qué requisitos deben cumplir las orquestas para ser las elegidas?

–Deben tener unas condiciones mínimas de equipación, participantes y escenario. Tendemos a contratar a aquellas que tienen referencias y están bien valoradas.

–¿En esta localidad hay nombramiento de rey, reina o damas?

–Sí, la reina, las damas y sus acompañantes son elegidas por los quintos. Entre ellos se ponen de acuerdo y nosotros les abrimos las puertas del Ayuntamiento para ayudarles en lo que sea necesario.

–¿Está previsto algún otro acontecimiento para el verano?

–Hemos tenido la feria de artesanía, una travesía de montaña en bicicleta con más de 400 participantes y un campeonato nacional de hípica que duplicó las expectativas de asistencia, llegando a los 110 caballos. Durante todo el mes de agosto tendremos campeonatos de deportes tradicionales como el chito, el frontón o el fútbol. Pasamos estos dos meses de verano sin parar.

–Cantalejo es un pueblo de gran tradición taurina.

–Cantalejo siempre ha sido un pueblo taurino. A mucha gente le gustan los toros, incluso juegan a ello de pequeños. A mí, personalmente, también me gustan. Entiendo que hay gente a la que no, todas las opiniones son respetables, pero creo que no se puede radicalizar tantísimo, ni en este tema ni en otros de la vida. Respeto a los animales, lógicamente, y creo que la solución es que se empiece a ver con naturalidad aquello que es natural. El hombre es un animal superior, y lo dice la propia cadena alimenticia. Por otra parte, los valores de superación, sacrificio, valentía y el propio respeto y temor al animal no se ven en cualquier sitio más que en el entorno de la tauromaquia. A nadie le gusta ver morir a un animal, que es algo que este tipo de festejos requiere y se hace desde el máximo respeto hacia él, pero todos comemos carne o vegetales, que también son seres vivos.

–Al margen de las fiestas, ¿en qué proyectos están trabajando?

–Recientemente procedimos al arreglo de la calle del cementerio, que estaba destrozada. Y tenemos prevista un intervención en la zona de las lagunas del pueblo. La Junta nos ha dado el visto bueno, por ahora, y contamos con su ayuda. El problema está sobre todo en los vasos de las lagunas, que tienen demasiada vegetación y hacen que, en ocasiones, empeore la calidad del agua. Por otra parte, estamos arreglando unos refugios situados en el monte, que en sus tiempos eran usados por leñadores, resineros y pastores. Ahora queremos emplearlos como reclamo para hacer rutas por la zona que atraigan a paseantes extranjeros y hacer que los propios cantalejanos conozcan mejor su tierra.

–¿Qué se espera de las fiestas de este año?

–Sonará a lo típico, pero verdaderamente espero que la gente disfrute al máximo de estas fiestas, que vengan muchos forasteros a conocernos y que no ocurra ninguna desgracia de ningún tipo. Pero sobre todo, que aquel que venga se quede con el recuerdo de lo bien que lo pasó en Cantalejo, de lo maja que es su gente y que tenga ese deseo de repetir con nosotros.