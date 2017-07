El Festival de Segovia ofrece hoy un viaje al Romanticismo La soprano María Eugenia Broix. / El Norte El Alcázar acogerá, a las 22:30 horas, un concierto con pianos históricos fruto de la restauración e interpretación de obras musicales con instrumentos originales EL NORTE Segovia Martes, 25 julio 2017, 12:53

El 42 Festival de Segovia (FS), en su 48 Semana de Música de Cámara, acoge hoy, a las 22.30 horas en la Sala de la Galera de El Alcázar, un concierto diferente y lleno de expectativas para los amantes y los curiosos de la música clásica. Un viaje a través de la música de cámara y la música vocal del segundo y tercer periodo del Romanticismo.

Bajo el título de ‘El arte del fortepiano en el Romanticismo’, el FS propone un concierto con pianos históricos pertenecientes a la Colección Serrato y constituido por tres fortepianos de John Broadwood, uno de los grandes constructores de piano del siglo XIX, cuyos instrumentos fueron tocados por grandes compositores como Haydn, Chopin, Beethoven y Liszt. Un atractivo proyecto musical que tiene como finalidad la recuperación, restauración e interpretación de obras musicales con instrumentos originales. En la primera parte, dedicada al heredero del estilo clásico vienés y el lied, se interpretarán obras de Schubert, mientras que en la segunda, centrada en el salón parisino y la ópera italiana, de Chopin, Fauré, Dupart, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, en la voz de la soprano María Eugenia Boix, que ha cantado bajjo la batuta de nombres como Sardelli, Recasens, López Banzo, Rozhdestvensky, Goodwin o Sir Neville Marriner, entre otros; el chelo de Arturo Muruzábal, uno de los músicos más respetados de su generación; y Laia Masramon, una de las pianistas y fortepianistas españolas más reconocidas en la actualidad.

Por eso no será difícil que el espectador se sienta transportado en el tiempo a través de diferentes conceptos estéticos y musicales, permitiéndole sentir aquello que experimentaron los hombres del Romanticismo al escuchar estas obras, explican fuentes del Festival de Segovia. Las entradas tienen un precio de 12 euros.

En la sección joven

El 22 Festival Joven albergará un concierto (’A Thousand Years to Live’) lleno de estímulos que recuerda la importancia de saborear las experiencias que se nos ofrecen a lo largo del día, y el amor y la espiritualidad en nuestra cotidianeidad con obras de Brahms, Kile Smith, John T. Hocutt, Paul Crabtree, Warren Martin, William Harris, o Dominick DiOrio. El Westminster Choir, un coro que cuenta con 96 años de existencia formado por estudiantes del Westminster Choir College, una división del Westminster College of the Arts (Rider University) actuará a las 20h. en San Juan de los Caballeros-Museo Zuloaga bajo la dirección de Joe Miller.

Descrito como «el estándar dorado de excelencia para los coros académicos americanos» y elogiado por The New York Times por su «cantar incisivo con cuerpo», el Westminster Choir, una de las mejores formaciones corales de América, es también el corazón del Wastminster Symphonic Choir, que ha actuado y grabado con los más destacados directores y orquestas y ha sido residencia de coros para el prestigioso Spoleto Festival USA desde 1977.