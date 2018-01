Contra el fanatismo del fútbol

Nadie pone en duda que la Reina Victoria hizo de Inglaterra uno de los imperios más poderosos e importantes de la historia de la Humanidad. Sin embargo el precio que tuvieron que pagar por ello sus súbditos fue muy alto. La rígida moral victoriana impuesta por la Monarca que incluía, la disciplina a ultranza y sobre todo la prohibición de expresar los sentimientos y reprimirlos interiormente tuvo su efecto negativo en el desarrollo afectivo y emocional de los ciudadanos británicos, especialmente de la 'upper class', que, incluso, perdura hasta nuestros días. Siempre he pensado que ese periodo histórico en Inglaterra pudiera tener mucho que ver con el hecho que desde las Olimpiadas griegas, cuya filosofía era diferente, sea en ese momento cuando surgen con fuerza los deportes de competición en Inglaterra practicados en especial por las clases aristocráticas inglesas como vía de escape a toda esa auto represión, frustración y adrenalina contenida como producto de la imposición de la moral victoriana. Es difícil explicar o al menos yo no sabría hacerlo la razón por la que de todos esos deportes sea el fútbol el que se hace más popular y se extiende por toda Europa y después por todo el mundo.

Pero no es una tesis descartable que surgiera como una nueva manera de superar frustraciones. Y es en el propio Reino Unido con el paso del tiempo y la consecución por las clases altas de una mayor liberalización de costumbres cuando ese mecanismo pasa a las clases obreras inglesas como consecuencia de las discriminaciones y desigualdades del llamado progreso económico. Si bien el fenómeno se traduce ahora mas que en la practica del fútbol, que también, en el fanatismo resultante del seguimiento de un equipo en concreto. El sensacional Ken Loach lo reflejo a las mil maravillas en esa magnifica película en la que el padre de una familia desestructurada pone toda su fe y entusiasmo en Erik Cantona hasta el extremo de hablar con el póster que de él tiene en su habitación cuando los problemas familiares le angustian.

No han faltado sesudos filosos y pensadores que han llegado a conclusiones en el sentido de que el fútbol es un reflejo de la vida misma, que es como la quinta esencia de la vida y que por ello desprende una magia especial que hechiza a las multitudes. Estimo que estas conclusiones son exageradas y no tienen mucho sentido.

En primer lugar la 'filosofía' del futbol es de una enorme simpleza y no requiere de un nivel intelectual elevado para su comprensión. No es el ajedrez ni mucho menos. Y para practicarlo solo se requiere de una gran habilidad para regatear con cierta o mucha destreza y terminar metiendo el balón en la portería contraria salvando todos los obstáculos que tratan de interponer los jugadores del equipo contrario. Se trata de habilidades sobrevaloradas. El ser humano puede desarrollar y desarrolla habilidades en otros muchos ordenes de su actividad ( y no me refiero a la cultura ) que ,de existir un ranking superarían con mucho el nivel necesario para la practica de este deporte y que no gozan de la admiración, valoración , devoción e histeria colectiva que despiertan los ídolos del futbol de elite. Personajes con sueldos , a todas luces , desproporcionados e inmorales cuyo comportamiento ante la sociedad dejan, a veces ,mucho que desear. Ni tan siquiera a la hora de celebrar sus triunfos son capaces de hacerlo dignamente y en su vida privada y publica se comportan como vulgares nuevos ricos con conductas nada ejemplares que a veces traspasan la línea de la moralidad, la honestidad y la legalidad misma(no hablemos de las cuestiones fiscales ) lejos de la ejemplaridad que se esperaría de personas que se sitúan hoy en un lugar privilegiado de la sociedad y que practican un deporte que se dice de 'caballeros'. Por no hablar de los directivos de los grandes clubs la mayoría implicados en casos de corrupción.

Cuál es la razón ,pues, de que el fútbol se haya convertido en un fenómeno de masas capaz de paralizar países , ciudades y hasta cambiar fechas de cumbres políticas mundiales ?Porque el fútbol tiene millones de partidarios capaces de alcanzar niveles de fanatismo, cuando menos sorprendentes. Varias son las razones que pudieran explicarlo.

Desde luego el factor frustración está ahí . De otra manera es difícil entender el comportamiento de todas esas personas que lloran desconsoladamente cuando pierde su equipo Y que decir de esa violencia soterrada, machismo y xenofobia que engendra el futbol en los estadios. Hace poco Julio Llamazares en un articulo en El País calificaba el comportamiento de los madridistas en el Bernabéu de 'fascista'. Violencia que , desgraciadamente se desarrolla a todos los niveles, desde el ámbito infantil – esos padres frustrados- hasta el de elite, y que tiene su manifestación extrema en el fenómeno de los 'hooligans' que ha traspasado las fronteras del Reino Unido para hacerse universal. Debe de tratarse de vidas vacías o miserables que no les queda sino poner toda su ilusión y afán en los triunfos de su equipo.

Por otra parte este fenómeno esta muy ligado a ese instinto tan primitivo como primario del ser humano que se traduce en la tendencia a imponerse a los demás , humillar a los otros y en resumidas cuentas , alcanzar la victoria. De ahí seguramente la deriva de patrioterismo barato que produce el fútbol y que se evidencia en hechos como el que el autoritario, pueblerino y racista independentismo catalán se haya refugiado en el Barca y haya hecho del equipo su máximo estandarte. Buena prueba de ello también es que muchos españoles a los que no les entusiasma este deporte, ven el fútbol masivamente en los campeonatos internacionales y dejan de verlo en el momento en que eliminan a la selección nacional. Asimismo es significativo que , a la hora de celebrar sus triunfos , poblaciones enteras lo hagan echándose a la calle ,bebiendo alcohol y gritando supuestamente por amor a España mientras al mismo tiempo no les importa dejar toneladas de basura y suciedad que se 'traga' la pobre España o de que en su día a día no pongan el menor interés en cuidarla y respetarla como muestra de su verdadero cariño pasando por otra parte olímpicamente del conocimiento de su historia y su cultura. Todo ello por no hablar de las celebraciones de los éxitos de los equipos locales de lo que es buena muestra la ultima victoria del Real Madrid , cuyas celebraciones en el Bernabéu podrían calificarse como la «apoteosis del triunfalismo barato y vulgar».

En el ámbito familiar, es bastante habitual ver a niños con la camiseta del equipo en el que militan sus padres quienes los fuerzan a llevarlas y lo que es peor a 'amar' el fútbol sobre todas las cosas, infringiendo el fundamental derecho de los menores a elegir libremente, cuando su capacidad intelectual se lo permita, lo que realmente les guste entre las múltiples facetas del devenir humano. De ahí se pasa sin ningún pudor al ámbito escolar y al circulo de amigos donde el tema de conversación es únicamente el fútbol y sus 'ídolos' de barro. No recuerdo en mi etapa escolar o universitaria hablar con mis compañeros de fútbol o por lo menos hacerlo con la intensidad que lo hacen ahora. Hoy día se asume que a todos nos gusta el fútbol y que somos seguidores de un gran equipo. Como antes se era protestante , católico o musulmán. No se concebía a una persona sin religión.

¿Que decir de los medios de comunicación ? A nadie se le escapa los pingües beneficios que les reporta el fútbol . Por ello lejos de intentar darle el tratamiento informativo que realmente requeriría, lo difunden y promueven hasta extremos insospechados. Los fines de semana es imposible encontrar en las radios de ámbito generalista y nacional un programa que no este dedicado al fútbol y eso incluyendo Radio Nacional que se supone que es un servicio publico y debería estar atenta al gusto de todos los españoles. Todos los telediarios dedican veinte minutos al “deporte por excelencia” y por supuesto sus cadenas multiplican los programas futbolísticos . Es tal el bombardeo mediático que incluso yo, sin que me interese lo mas mínimo, estoy al tanto de todo lo que sucede en los equipos , en los campeonatos e incluso en la vida privada de personajes de tan limitado interés humano como los futbolistas. Se necesita una capacidad intelectual muy poderosa para no sucumbir a esos ataques de «armas de destrucción masiva».

Los políticos , cuya misión fundamental durante la transición debería haber sido educar al pueblo , han encontrado un aliado perfecto en el fútbol de masas para no hacerlo. Aparte de que muy posiblemente no tuvieran , ni tengan, la capacidad intelectual y cultural necesaria para afrontar esa tarea. A las pruebas me remito la única lectura que se le conoce al Presidente del Gobierno es el Marca. Nuestros responsables políticos son muy conscientes que un pueblo distraído y apasionado y si se me permite 'embrutecido' por ese deporte soporta mucho mejor su ineficacia, inoperancia y la corrupción política de lo que lo harían unos ciudadanos cultos y críticos. Cuando el español repite eso de «esta todo tan mal que lo único que me queda es el fútbol» cae en la trampa que le tienden los políticos. De ahí su interés en que el fútbol invada todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos . Es muy significativo que en sus discursos , en sus intervenciones mediáticas utilicen referencias futbolísticas y muy raramente mencionen a grandes filósofos , pensadores o grandes estadistas (que muy posiblemente ignoran ).

Desde el punto de vista cultural esta claro que el fútbol por su 'simpleza', por decirlo de alguna manera, esta al alcance de cualquier nivel intelectual y se asimila y digiere fácilmente. Volviendo a mi tesis inicial alguien me podría decir, sin ir mas lejos Javier Marías, que el fútbol es bueno en la medida que alivia frustraciones, pero es que es justamente lo contrario , crea más. Solo en dos ocasiones he estado en un estadio y puedo asegurar no haber visto nunca a nadie sufrir como los espectadores situados a mi alrededor. ¿Puede alguien imaginar el grado de frustración de esas personas si pierde su equipo? De ahí a la violencia hay tan solo un paso.

En el mundo de la Cultura las cosas se desarrollan de manera muy diferente. En primer lugar los protagonistas de alto nivel en los diferentes ámbitos culturales, son aclamados y aplaudidos en el mundo entero y su obra, por decirlo de alguna manera, hace felices a todos aquellos a los que se dirige. Nadie se para a pensar ni en su nacionalidad, color, religión o ideología. Tras una buena manifestación de teatro, de opera, de música, de arte en general, la gente que lo ha presenciado puede aplaudir mucho externa o interiormente pero después volverá a casa feliz con la alegría de haber presenciado algo que le ha satisfecho personal y espiritualmente y que, además, no despierta, al contrario del fútbol, sentimientos contra nadie . Los que han participado en ese tipo de espectáculos no necesitan subirse a la Cibeles o echarse a la calle a insultar al contrario , emborracharse , o gritar eso de 'campeones, campeones ' y lo que es peor caer , como a menudo sucede, en la violencia sectaria. No es pues recomendable el deporte rey, entendido de esa manera, para superar las frustraciones, consustanciales con la naturaleza humana Por tanto mi recomendación puede resultar utópica , pero no por ello menos razonable.

Este articulo , por si alguien ha tenido esa impresión, no va contra el fútbol, sino contra el fanatismo y los esfuerzos de muchos quienes por intereses espurios y de rentabilidad económica tratan de imponer este deporte como si de una religión se tratase hasta el extremo de convertirse en el verdadero opio del pueblo. Entiendo perfectamente el fútbol como un divertimento y hasta que existan equipos favoritos pero nunca comprenderé que se convierta en la única aspiración lúdica e inquietud 'intelectual' de los seres humanos y que sus estados de animo giren en torno a lo que en el suceda.

Cada uno de los extremos aquí desarrollados podrían ser análisis de otro artículo e incluso de una tesis. Esto es solo un esbozo.