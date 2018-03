Familias de acogida reclaman mejoras en el sistema de protección de los menores María Soledad Maestro y su hijo, en la Plaza Mayor de Escalona del Prado, localidad donde Víctor trabaja. / A. De Torre María Soledad Maestro cuenta el caso de Víctor, su hijo, al que acogió cuando tenía diez años CLAUDIA CARRASCAL Segovia Martes, 27 marzo 2018, 19:53

Los niños procedentes de familias desestructuradas o que no están capacitadas para hacerse cargo de ellos pasan a ser tutelados por la Junta de Castilla y León. Es uno de los programas de protección a la infancia que retira la custodia a los padres biológicos, en principio, de forma temporal, para garantizar su bienestar. Son menores que llevan consigo una pesada mochila de rechazo, problemas para relacionarse, baja autoestima y en muchos casos trastornos como la hiperactividad. El de Víctor es solo uno de estos casos y aunque el final ha sido feliz, su madre de acogida, María Soledad Maestro lamenta el trato que reciben, en ocasiones, estos chicos por parte de algunos técnicos de la Junta de Castilla y León, así como su falta de empatía. «Para muchos son solo números y les hacen sentir como animales», lamenta.

A los diez años Víctor, hizo las maletas y desde Ávila, su ciudad natal, viajó hasta Consuegra de Murera, una pequeña pedanía de Sepúlveda, en la provincia de Segovia. María Soledad y su marido tienen una hija, pero esperaban a Víctor con los brazos abiertos, puesto que querían contribuir a otros niños tuvieran una segunda oportunidad en la vida, explica. El niño llevaba en un centro de menores desde los cuatro o cinco años y ya había estado con otra familia de acogida. María Soledad y su marido también se plantearon dejar este acogimiento porque era un niño muy complicado. Cuando llegó no hablaba con nadie, era agresivo, se hacía sus necesidades encima, aullaba, se desnudaba y corría por la calle, e incluso, llegó a robar el coche familiar. Además, le habían diagnosticado déficit de atención e hiperactividad, relata Soledad. A día de hoy, la situación es totalmente diferente, Víctor ha cumplido los dieciocho años y es un chico «normal». Tiene novia desde hace dos años, monta a caballo, es cariñoso y trabaja haciendo piensos en una granja, asegura orgullosa. No obstante, reconoce que ha sido un proceso lento, lo han superado en gran parte por el soporte que les ofreció Cruz Roja desde el primer momento. Gracias a esta institución humanitaria, que colabora con la Junta de Castilla y León, Soledad conoció el programa y sintió la necesidad de involucrarse en el proyecto.

El apoyo y los consejos de los profesionales de Cruz Roja han impedido que este matrimonio tire la toalla. «La situación era desquiciante, en muchas ocasiones no sabes qué hacer y ellos siempre estuvieron animándome», señala. Al poco tiempo de llegar a su vida el menor, a Soledad le diagnosticaron un cáncer de pecho, que luchaba por superar, pero que se complicó cuando sufrió importantes quemaduras en una sesión de quimioterapia. Esta situación le llevó a estar veintiséis días ingresada, sin embargo, ni siquiera en estas circunstancias se desprendió de Víctor y su marido se hizo cargo hasta que estuvo completamente recuperada.

El acogimiento es, a su juicio, la mejor opción para estos menores desamparados, por eso, no solo han ayudado a Víctor, sino que han tenido a su cargo a otros tres niños, dos de ellos hermanos. El seguimiento de estos menores lo realizan técnicos de la Junta, que se encargan de supervisar la adaptación al nuevo entorno y de valorar su evolución. Soledad considera imprescindible este seguimiento y reconoce el trabajo que realizan la mayoría de los profesionales, sin embargo, insiste en que estos niños requieren mucho humanismo y empatía, cualidades de las que, a su juicio, carecen algunos de los técnicos.

El trato que ha recibido Víctor es su principal crítica a este sistema. Soledad asegura que se le «cayó el alma a los pies» cuando le contó tras una de las comisiones de evaluación que le habían hecho sentir como «un marginal». El cambio constante de los supervisores tampoco lo considera beneficioso para los menores. Víctor ha tenido a lo largo de estos ocho años cuatro diferentes. «La mayoría han sabido tratar su compleja situación, aunque no es el caso de el último, procedente de la delegación de Ávila».

Según esta madre de acogida, la falta de avances académicos ha generado una valoración negativa de este profesional que da por perdido al joven a sus dieciocho años. «No se dan cuenta de que ha cambiado radicalmente en otros aspectos y sobre todo ha adquirido unos valores de los que carecía», recalca. Ahora Víctor trabaja unas horas al día en una granja, además, se está sacando el carnet de conducir, tiene novia y es capaz de relacionarse con normalidad.

Ante la decisión de la administración autonómica de dejar de hacerse cargo del joven tras cumplir los dieciocho años, Soledad ha presentado un recurso. Según indica, «aunque no estudie no llega al salario mínimo y la Junta tiene la obligación, como tutor legal, de hacerse cargo de él hasta los veintiún años, ya que no es económicamente independiente. No obstante, la prórroga solo se produce en determinados circunstancias». Uno de los cambios esenciales que debería de incluir el programa de acogimiento es no abandonar a los jóvenes cuando cumplen los dieciocho años, afirma. «¿Qué futuro pueden tener estos menores procedentes de familias o de centros de acogida, si a los dieciocho años se les deja en la calle, en la mayoría de casos sin ingresos?», se pregunta Soledad. A su juicio, ante este abandono la opción más fácil para ellos es recurrir a la mala vida, las drogas y los robos para sobrevivir.

La falta de ayuda cuando cumplen la mayoría de edad y el vínculo creado hace que muchas familias no sean capaces de dejar en la calle a los jóvenes aunque no reciban la compensación económica por parte de la administración. Es la intención de este matrimonio que seguirá haciéndose cargo de Víctor, al que ya consideran su hijo, hasta que sea independiente económicamente.

La lucha de esta pareja para que Víctor tuviera un futuro mejor ha sido constante, por lo que, además, de educar e inculcarle determinados principios han recurrido al contacto con los animales para mejorar sus relaciones sociales. Por eso, desde pequeño le han llevado a clases de doma clásica y vaquera en un centro hípico, por las que han pagado hasta 400 euros al mes.

Tampoco entiende determinadas situaciones que se han producido a lo largo de estos ocho años con el joven. Por el ejemplo, que no le dejaran despedirse de su abuelo, que murió de cáncer, ya que era la única persona con la que tenía contacto durante su estancia en el centro de acogida de Ávila. Un aspecto fundamental es que estos niños mantengan los vínculos con su familia biológica y con su historia. «Me he criado lejos de mi familia, en el conocido como preventorio del terror de Guadarrama, porque mi padre estaba en la cárcel y mi madre era alcohólica. Nunca he tenido vínculos y sé lo importantes que son», afirma María Soledad.

Por otra parte, considera imprescindible que se ofrezca a las personas que reciben al menor información detallada acerca de la situación familia porque «solo así se puede saber realmente por lo que ha pasado el niño y ayudarle».

También por cuestiones de seguridad, la experiencia le ha demostrado que los padres biológicos suelen conseguir el contacto y la dirección de la familia de acogida, sin embargo, ellos desconocen el pasado del menor. «Sus padres pueden ser asesinos, delincuentes o psicópatas y esto es desconocido para las familias de acogida. No puede darse este mutismo», critica.

Soledad reclama un mayor seguimiento por parte de los técnicos, especialmente en casos de menores conflictivos, mayor empatía, humanismo y mejor trato por parte de estos profesionales. También información y contacto, cuando sea posible, con las familias biológicas y que se vele porque los menores no pierdan sus raíces y su memoria.

Su historia personal llevó a Soledad a acercarse a esta causa y ahora anima a otras parejas, con hijos o sin ellos, a que valoren la posibilidad de ofrecer un futuro a menores en situación de riesgo. «Un centro de acogida no es un lugar para un niño, no cuentan con cariño, son sitios impersonales en los que solo son un número y no reciben la educación y los valores que puede trasmitir una familia», insiste.