La falta de espacio trastorna la causa del Banco de Alimentos de Segovia El director del Banco de Alimentos en Segovia, Rufo Sanz, apila mercancía recogida.

La falta de espacio para almacenar los productos impedirá este año al Banco de Alimentos de Segovia participar de lleno en la denominada recogida estival, campaña que promueve la Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León con la ayuda de los bancos de alimentos de toda la comunidad autónoma. «No somos los únicos que tenemos este problema. En Castilla y León somos diez bancos, pero solo podremos participar tres. Nuestros almacenes son muy pequeños y nosotros, además, acabamos de recibir los alimentos que otorga el Fondo Europeo de Garantía Agraria. Hasta que no se distribuyan, no tendríamos espacio para lo otro. Es una pena no poder participar en una campaña como la de los supermercados», se lamenta Rufo Sanz, presidente del Banco de Alimentos de Segovia.

La escasez de medios lastra en demasiadas ocasiones la impagable labor que realizan los voluntarios del Banco de Alimentos. «Tenemos un espacio que compartimos en el silo de la carretera de Arévalo, que es donde preparamos las cantidades que solemos entregar a las asociaciones con las que colaboramos. Luego, en Hontoria, disponemos de un almacén pequeño, gracias a la ayuda de unos empresarios. Ahora mismo estamos enviando a otros bancos productos perecederos que no podemos conservar porque no tenemos cámaras frigoríficas», añade Sanz.

Esto supone una gran desventaja, porque son muchos los productos frescos que el Banco de Alimentos recibe procedentes de los pueblos y no puede distribuir en la propia provincia. «Ocurre lo mismo con la fruta, que podíamos recibir y repartir en grandes cantidades, pero es tan delicada que no la podemos almacenar».

«Una cantidad muy a tener en cuenta»

Actualmente, el Banco de Alimentos atiende las necesidades básicas de 4.000 ciudadanos residentes en la provincia de Segovia. «Sabemos que hay más personas que lo necesitan, pero no llegamos», apunta el máximo responsable de la organización. La crisis parece haber remitido, pero 4.000 personas constituyen una cantidad a tener muy en cuenta. «A más no vamos, eso desde luego, pero el número de personas con necesidades remite muy despacio, muy poco a poco. En el teléfono 012, que funciona por mediación de Cruz Roja, se reciben menos llamadas que en los años álgidos de la crisis económicas. Ahí sí que se nota», afirma Rufo Sanz.

El Banco de Alimentos de Segovia no se queja de la ayuda que recibe de las instituciones, pero la escasez de espacio para almacenar los víveres revela que podía ser mayor. Sanz subraya la «solidaridad» de la sociedad segoviana y agradece la colaboración de entidades financieras como Caja Rural, La Caixa o Bankia.

«Segovia es una provincia muy solidaria, en comparación con otras. Siempre que hemos pedido colaboración a colegios, empresas o supermercados, se han volcado con nosotros, y esto es de agradecer. Pero también digo que si dispusiéramos de una logística en condiciones, podríamos llegar a todas las necesidades. Estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos, pero nos falta lo fundamental, porque, al final, hay que salir todos los días con furgonetas, etcétera. Por ejemplo, nos hace falta una furgoneta isotérmica, pero cuesta dinero», sostiene Rufo Sanz, que alaba el trabajo de los veinte o veinticinco voluntarios que todas las semanas prestan su tiempo para ayudar al Banco de Alimentos. «Sin ellos, nada de esto sería posible».