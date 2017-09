El fallo del juzgado sobre las oposiciones a la Policía Local «crea incertidumbres» Un policía local vigila una de las calles del centro de Segovia. / A. de Torre Luquero asegura que en la convocatoría se ha producido una discrepancia de carácter técnico QUIQUE YUSTE Segovia Viernes, 22 septiembre 2017, 07:55

La alcaldesa de Segovia se muestra tranquila tras los fallos del juzgado de lo contencios-administrativo en los que declara la nulidad delas pruebas psicotécnicas realizadas a dos aspirantes a policía local por considerar que existe un error técnico en el proceso de selección al no haberse utilizado un método científico que permita conocer los factores de la personalidad. «Se ha visto una discrepancia de carácter técnico porque el test de actitud psicológica no les daba como aptos», explicó Luquero, quien recordó que el técnico encargado de preparar dichas pruebas lleva empleando la misma fórmula durante los últimos veinte años.

Según la regidora socialista, la elaboración de los tests psicológicos realizados a los aspirantes a policía local se hacen adaptados a las funciones y rasgos que deben ser característicos en el desempeño de las funciones propias del cargo. No obstante, indicó que en lugar de plantear un test homologado de «los que se comercializan y se pueden memorizar», se hace un cuestionario específico con preguntas con diferentes preguntas que aparecen en los tests homologados. «El juez establece que debe ser un test homologado. Hay una discrepancia técnica en lo que debe ser el test, aunque todas las cuestiones que se plantean están dentro tests homologados», destacó.

Es por ello que los servicios jurídicos del Ayuntamiento aún no han decidido si recurrirán los fallos del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Segovia. Aún así, Luquero recordó que «ni la alcaldesa ni los concejales están en los tribunales de selección», y que en caso de tener que repetir las pruebas psicológicas a los recurrentes, «sería un test diferente al que ya han pasado los otros aspirantes», circunstancia que no supo concretar si sería motivo de impugnación del proceso.

Por este motivo, la decisión judicial «crea bastantes incertidumbres» según afirmó la regidora socialista. No obstante, declaró que la jefa de personal del Ayuntamiento le ha comunicado que no habría problema en el caso de que los recurrentes, al repetir la prueba, lograran obtener una mayor puntuación que los aspirantes que lograron la plaza el pasado enero. «Si pasan ese test de actitud psicológica habría que ver como actuamos para no perjudicar a los que ya han aprobado y han tomado posesión de su cargo. No sé cómo lo harán. Vamos a ver como se puede resolver administrativamente porque tenemos necesidades en policías y bomberos», concluyó.